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Halk TV Türkiye İş makinesiyle define ararken suçüstü yakalandılar! 5 kişi gözaltında

İş makinesiyle define ararken suçüstü yakalandılar! 5 kişi gözaltında

Sakarya’da iş makinesi ile kaçak define arayan beş kişi jandarma operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerin yaklaşık 8 metre uzunluğunda 2,5 metre derinliğinde çukur kazdığı tespit edildi.

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İş makinesiyle define ararken suçüstü yakalandılar! 5 kişi gözaltında

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde iş makinesi ile kaçak define kazısı yapan 5 şüpheli jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

DEFİNE İÇİN İŞ MAKİNESİYLE ÇUKUR KAZDIKLARI BELİRLENDİ

Olay, saat 15.30 sıralarında Akçakaya Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri iş makinesiyle kaçak define kazısı yapan şüphelilere operasyon düzenledi. Define kazısı yaptıkları sırada suçüstü yakalanan şüpheliler R.K. (43), O.A. (54), V.T. (54), Ç.Y. (44) ve D.O. (54) jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ekiplerin bölgede yaptığı incelemede şüphelilerin yaklaşık 8 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde ve 2,5 metre derinliğinde define için iş makinesiyle çukur kazdıkları belirlendi.

Aynı noktada iki yıl önce de iş makinesiyle kaçak define kazısı yapan 4 kişinin suçüstü yakalandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, iş makinesi ve kazı yapılan alanda detaylı inceleme gerçekleştirildi. Delil toplama çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgedeki incelemeler sonlandırıldı.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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