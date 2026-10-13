'İş bulacağız' deyip 360 kişiyi dolandırdılar

İçişleri Bakanlığı, Mersin’de iş bulma ve yatırım vaatleriyle 360 kişiyi yaklaşık 16 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 13 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Bakanlık, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre şüphelilerin banka hesaplarında 25 milyar TL işlem hacmi tespit edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından Mersin’de “nitelikli dolandırıcılık” suçuna yönelik düzenlenen operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin vatandaşları iş bulma ve yatırım vaatleriyle Mersin’e getirdiği belirlendi. Vatandaşların adına GSM hattı ve banka hesapları açtırıp bunları kullanarak 360 kişiyi yaklaşık 16 milyon TL dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 13 kişi yakalandı.

HESAPLARDA 25 MİLYAR TL İŞLEM HACMİ

Bakanlık, MASAK verilerine dayanılarak şüphelilerin banka hesaplarında 25 milyar TL işlem hacmi tespit edildiğini bildirdi.

Açıklamada, “Vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor, suçlulara göz açtırmıyoruz. Kahraman Polislerimizi, Asayiş Daire Başkanlığımızı, MASAK’ımızı, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Mersin Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz” ifadelerine yer verildi. (ANKA)