39 ilde, tam 6,7 milyar TL'lik operasyon! Bu da sahte yatırım uygulaması dolandırıcılığı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulundu. Paylaşımında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında, 215 şüpheliye yönelik 39 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildğini duyurdu. Dev operasyonda 159 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, haklarında gözaltı kararı verilen 23 kişinin cezaevinde, 52 kişinin ise firari olduğu tespit edildi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Gürlek açıklamasında şüphelilere ait banka ve kripto hesaplarına el konulduğunu belirtirken 5 kuyumcu şirketinin altın satışları, stok ve envanterleri, POS cihazları, banka hareketleri ve vergi kayıtlarına ilişkin incelemelerin devam ettiğini duyurdu.

6 MİLYARLIK PARA TRAFİĞİ

Dolandırıcıların 6 milyar 656 milyon TL'yi aşan para trafiği bulunduğu ve 23 farklı vatandaşı toplam 51 milyon 407 bin 966 TL zarara uğrattığı belirlendi.

NASIL DOLANDIRIYORLARDI

Şüphelilerin, paravan şirket kurup yüksek kazançlı yatırım vaadiyle kişilerin hesaplarını kullandıkları, mağdurlara aynı GSM numaraları üzerinden ulaştıkları, gönderdikleri bağlantılar aracılığıyla cep telefonlarına aynı sahte yatırım uygulamasını indirmelerini sağladıkları belirlendi. Ayrıca mağdurların ortak IBAN numaralarına gönderdikleri tutarların sahte mobil uygulamalarda yüksek gösterilerek kazanç elde edildiği izlenimi oluşturulduğu saptandı.

GÜRLEK'İN AÇIKLAMASI

Gürlek'in açıklaması şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; vatandaşlarımızın alın terini ve birikimlerini hedef alan suç örgütleri ve dolandırıcılık şebekelerine karşı kararlılıkla mücadele ediyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında, şüphelilerin 6 milyar 656 milyon TL’yi aşan para trafiği bulunduğu ve 23 vatandaşımızın toplam 51 milyon 407 bin 966 TL zarara uğrattığı belirlendi. Soruşturma kapsamında, suçtan elde edilen gelirleri banka hesapları, kuyumcular, kripto varlık hesapları ve soğuk cüzdanlar üzerinden aktardıkları belirlenen 215 şüpheliye yönelik 39 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 159 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait banka ve kripto hesaplarına el konuldu. 5 kuyumcu şirketinin altın satışları, stok ve envanterleri, POS cihazları, banka hareketleri ve vergi kayıtlarına ilişkin incelemeler ise devam ediyor. Soruşturmayı titizlikle yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Milletimizin hakkına, emeğine ve birikimlerine uzanan hiçbir el karşılıksız kalmayacaktır"