iPhone sahipleri isyanda: Güvenlik açığını kapatayım derken telefonları yaktılar!

Apple, güvenlik açıklarını kapatmak ve sistem hatalarını gidermek amacıyla iOS 26.5.2 sürümünü kullanıma sundu. Ancak güncelleme bu kez beraberinde yeni sorunlar getirdi.

Güncellemeyi yükleyen kullanıcılar kısa sürede sosyal medya platformlarına akın etti. Şikayetlerin odağı ise telefonların önceki sürüme göre şarjının çok daha hızlı tükenmesi, ikincisi ise normal kullanımda bile elde hissedilen ısınma problemleri oldu. iPhone 16 Pro Max sahipleri sorundan en çok etkilenen grup olarak öne çıktı.

"PANIK YOK" DİYEN UZMANLAR NEDENİ AÇIKLADI

Uzmanlar ise tabloyu temkinli değerlendiriyor. Her işletim sistemi güncellemesinden sonra cihazlar dosya indeksleme, senkronizasyon ve sistem optimizasyonu gibi yoğun arka plan işlemleri gerçekleştiriyor. Bu süreçte işlemci normalin üzerinde çalıştığı için hem pil tüketimi artıyor hem de cihaz ısınıyor. Sorunun birkaç gün içinde kendiliğinden çözülmesi bekleniyor.

APPLE'DAN YAMA BEKLENİYOR

Şikayetlerin yazılımsal bir hatadan kaynaklandığının teyit edilmesi durumunda Apple'ın kısa sürede düzeltme güncellemesi yayımlaması bekleniyor.

ESKİ UYGULAMALAR SORUNU BÜYÜTÜYOR

Uzmanlar telefonları yoracak bir başka kaynağa da dikkat çekiyor. Yeni iOS sürümüne henüz uyum sağlayamayan üçüncü parti uygulamalar arka planda gereğinden fazla enerji harcıyor. Bu nedenle kullanıcıların ayarlardan pil kullanım raporunu inceleyerek en çok enerji tüketen uygulamaları tespit etmesi ve gereksiz arka plan yenilemelerini kapatması öneriliyor.