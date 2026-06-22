Interpol kırmızı bültenle arıyordu: Kütahya'da sahte kimlikle yakalandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Yunus Timleri, Paşam Sultan Mahallesi Pekmez Pazarı Caddesi'nde denetim gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı kontroller sırasında şüpheli görülen bir kişi durduruldu. Yapılan incelemede sahte kimlik kullandığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Gerçek kimliğinin Nazar Mohammad Nazari (29) olduğu belirlenen şüpheliyle ilgili araştırma yapan polis ekipleri, Interpol Europol Başkanlığı tarafından 23 Kasım 2023 tarihinden bu yana dünya genelinde kırmızı bültenle arandığını tespit etti. Şüphelinin sahte kimlik kullanarak yakalanmaktan kaçmaya çalıştığı belirlendi.

12 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VE 5 SUÇ KAYDI

Nazari hakkında Konya Ağır Ceza İlamat Masası tarafından 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma' suçundan verilen 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 25 bin TL adli para cezası bulunduğu tespit edildi. Yapılan sorguda Nazari'nin 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçundan üç, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan ise iki olmak üzere toplam beş suç kaydı bulunduğu saptandı. Kırmızı bültenle aranan şüpheli, işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(DHA)