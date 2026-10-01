İnternetten iş arayan herkes baksın! Farkında olmadan suç örgütü üyesi olabilirsiniz

Ev bütçesine katkı sağlamak ya da iş bulmak umuduyla masum bir internet ilanına başvuran binlerce kişi, organize şebekelerin yapay zekâ destekli mülakatlar ve kopyalanmış şirket profilleriyle kurduğu akılalmaz bir tuzağın ortasına çekiliyor. Adaylardan önce kayıt, sigorta veya kargo masrafı adı altında para sızdıran, ardından kimlik bilgilerini ele geçiren dolandırıcılar; en büyük vurgunu ise iş arayanların banka hesaplarını kara para trafiğinde "para transfer aracı" olarak kullanarak yapıyor. Şikâyet platformlarında on binleri aşan, İzmir'deki tek bir soruşturmada 100 milyon liralık boyuta ulaşan bu tezgâhta asıl failler dijital karanlıkta izini kaybettirirken, faturayı mahkeme salonlarında suç örgütü şüphelisi olarak hesap vermek zorunda kalan masum vatandaşlar ödüyor. Uzmanlar ise işe alım bahanesiyle para, e-Devlet şifresi veya hesap transferi talep edildiği anda sürecin derhal durdurulması gerektiği konusunda uyarıyor.

Ek gelir umudu kabusa dönüştü! Masum iş ilanlarıyla kandırılanların hesapları kara para trafiğine alet ediliyor. Asıl dolandırıcılar kayıplara karışırken, iş arayan vatandaşlar mahkemede suç ortağı olarak hesap veriyor.

Her şey son derece sıradan, hatta umut verici başlıyor. Karşınıza saygın, tanıdık bir şirketin ilanı çıkıyor; kullanılan dil son derece profesyonel, logolar yerli yerinde. Kendini insan kaynakları yöneticisi olarak tanıtan bir yetkiliyle yapılan seviyeli birkaç yazışma, ardından belirlenen mülakat saati... Ancak tam "İş buldum" dediğiniz anda kurulan mekanizma, incir çekirdeğini doldurmayacak bir ek iş başvurusunu hayat karartan bir kabusa çeviriyor. Dijital dünyanın sunduğu denetimsizlik ve cezasızlık boşluğundan beslenen şebekeler, çaresizliği kazanç kapısına dönüştürürken ardında yüz binlerce liralık kayıplar ve adliye koridorlarında çaresizce ifade vermeye çalışan mağdurlar bırakıyor.

BİNLERCE İNSAN AĞA DÜŞTÜ

İş arama sürecini hedef alan bu organize soygun yalnızca yerel bir sorun değil. İşletmeler ile tüketiciler arasındaki güveni artırmayı amaçlayan ABD ve Kanada merkezli Better Business Bureau (BBB) verileri tablonun vahametini ortaya koyuyor. Kuruluşun kayıtlarına göre, yalnızca 2025 yılında yaklaşık 25 bin kişi iş bulma vaadiyle dolandırıldığını bildirdi. BBB'nin 2026 yılı güncellemesi ise bu yöntemin hız kesmeden, benzer boyutlarda sürdüğünü gösteriyor.

Türkiye'de de benzer bir tehlikenin sokaktaki vatandaşı kuşattığını belirten Bilişim Uzmanı Osman Demircan Hürriyet'ten İsmail Sarı'ya konuştu. Özellikle geçim sıkıntısının ve ek gelir arayışının bu şebekeler tarafından nasıl istismar edildiğini ayrıntılarıyla anlatıyor.

TÜRKİYE'DE TABLO ÇOK AĞIR: 100 MİLYONLUK 'PAKETLEME' VURGUNU

Türkiye genelinde sahte iş ilanlarına ilişkin resmi, tek bir toplam veri tabanı bulunmadığına dikkat çeken Osman Demircan, buna karşın münferit operasyonların ve şikâyet platformlarının korkutan boyutları gözler önüne serdiğini söylüyor.

Tüketici platformu Şikâyetvar'ın Nisan 2025 verilerine değinen Demircan, yalnızca evde paketleme ve benzeri ek iş vaatleriyle ilgili şikâyetlerin 33 bini aştığını belirtti. Demircan, bu verinin hukuken kesinleşmiş 33 bin dava anlamına gelmediğini ancak sahadaki tehlikenin büyüklüğünü açıkça belgelediğini vurguladı.

Vurgunun mali boyutunu ise yakın geçmişteki somut bir soruşturma özetliyor: Mayıs 2025'te İzmir merkezli yürütülen operasyonda, evde iş vaadiyle yaklaşık bin kişinin toplam 100 milyon lira dolandırıldığı ortaya çıkmıştı. Demircan, "Türkiye’de de iş bulma ve ek gelir elde etme ihtiyacının sistemli biçimde istismar edildiğini somut vakalarda görüyoruz" diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekiyor.

YAPAY ZEKÂ DEVREDE: DOLANDIRICILAR 'KURUMSALLAŞTI'

Sahte iş ilanları geçmişte imla hatalarıyla dolu, amatörce hazırlanmış şüpheli metinlerden ibaretti. Ancak bugün o acemilik tamamen ortadan kalktı. Şebekeler artık kurumsal şirketlerin birebir kopyalarını üretiyor.

Osman Demircan, dolandırıcıların iş arayanların psikolojik ve ekonomik zaaflarını hedef alırken yapay zekâyı kusursuz bir kamuflaj olarak kullandığını aktarıyor:

"Düzgün Türkçeyle yazılmış ilanlar, kişiye özel mesajlar, kurumsal görünümlü belgeler ve sahte profiller artık çok daha kolay üretilebiliyor. Ses ve görüntü taklidi de güven oluşturmak için kullanılabiliyor. Üretken yapay zekâ, dolandırıcılığı hem daha inandırıcı hem de çok daha geniş ölçekte uygulanabilir hale getiriyor. Bu nedenle bir ilanın kusursuz yazılmış olması, onun güvenilir olduğunu kesinlikle göstermiyor."

GERÇEK ŞİRKETLER, SAHTE MÜLAKATLAR

Dolandırıcıların en yaygın yöntemi, tanınmış firmaların kurumsal kimliklerine sığınmak. Şirketlerin sitelerindeki süresi dolmuş eski ilanlar kopyalanıyor, logolar ve çalışan isimleri birebir çalınıyor. Adayla önce kurumsal bir e-posta ya da telefon üzerinden temas kuruluyor, çevrim içi mülakatlar yapılıyor ve ardından görüşme sinsice WhatsApp veya Telegram gibi şifreli mesajlaşma uygulamalarına taşınıyor.

Tehlikenin kariyer platformlarına kadar sızdığını belirten Osman Demircan, şu uyarılarda bulunuyor:

"LinkedIn gibi profesyonel ağlarda da bu tezgâhla sıkça karşılaşılıyor. Firma sahibi, CEO veya insan kaynakları yöneticisi gibi üst düzey unvanlarla sahte profiller açılıyor. Bu hesaplardan 'yeni iş fırsatlarına açığım' rozeti kullanan kişilere doğrudan ulaşılarak sahte bir güven ortamı yaratılıyor."

HER KESİME ÖZEL TUZAK: EV HANIMINA PAKETLEME, UZMANA DANIŞMANLIK

Şebekeler kurbanlarını titizlikle seçiyor; herkese aynı teklif gitmiyor. Öğrenciye ya da yeni mezuna "deneyimsiz uzaktan çalışma", ev hanımına "evde paketleme işi", kıdemli bir çalışana ise "yüksek bütçeli bağımsız danışmanlık" vadediliyor.

Dolandırıcının derin bir araştırma yapmasına dahi gerek kalmadığını belirten Demircan, kişinin profilindeki "iş arıyorum" paylaşımının, mezuniyet bilgisinin veya bir ilana yaptığı yorumun şebeke için yeterli bir açık kapı olduğunu söylüyor:

"Yapay zekâ bu verileri işleyerek teklifin dilini kişiye özel kurguluyor. Uzun süredir iş bulamayan birinin yaşadığı 'fırsatı kaçırma' korkusu acımasızca kullanılıyor. Bu durum yalnızca adayın dikkatsizliğiyle açıklanamaz; ortada insanların geçim sıkıntısının sistemli biçimde istismar edilmesi var. 'Buna gerçekten ihtiyacım var' psikolojisi yerleştiğinde, şebekenin yarattığı acele ettirme baskısı çok daha etkili oluyor."

"KÜÇÜK BİR ÖDEME" YALANIYLA BAŞLAYAN KARA DELİK

Süreç hiçbir zaman doğrudan büyük paralar istenerek başlamıyor. Mağdura önce kayıt bedeli, güvence teminatı, kargo, malzeme, sigorta veya vergi adı altında makul ve küçük bir masraf çıkarılıyor. İlk ödeme yapıldıktan sonra ise bahaneler zinciri devreye giriyor.

Osman Demircan, kurbanların nasıl bir batağa çekildiğini şu sözlerle anlatıyor:

"Kişi ilk ödediği parayı yakmamak ve işe kavuşma umudunu kaybetmemek için ikinci, ardından üçüncü kez ödeme yapıyor. Şebeke hem iş umudunu hem de içeride kalan parayı kurtarma çabasını sömürüyor. Bir başka yöntemde ise kişiye video beğenme ya da ürün değerlendirme gibi sözde görevler veriliyor. İlk başta güven vermek için hesaba küçük ödemeler yatırılıyor. Ardından sistemde devasa bir kazanç birikmiş gibi gösteriliyor; fakat o parayı çekmek istendiğinde vergi veya transfer ücreti adı altında mağdurdan sürekli nakit talep ediliyor. Tabii ki ekranda görünen o para hiçbir zaman var olmadı."

KİMLİK BİLGİLERİ ELDEN GİDİYOR

Tehlikenin diğer boyutu ise kişisel verilerin ele geçirilmesi. Masum bir iş başvurusu bahanesiyle adayın T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, ikametgâhı, banka giriş bilgileri ve hatta kimliğiyle çektiği fotoğraflar arşivleniyor.

Osman Demircan, tek başına bir IBAN veya kimlik numarasının hesabı boşaltmaya yetmeyeceğini, ancak tüm bu veriler birleştiğinde organize suç örgütlerinin kurban adına sahte şirketler açabileceğini, adayın adıyla başka insanları dolandırabileceğini ve yasa dışı hesaplar oluşturabileceğini belirtiyor.

İŞ ARAYAN MAĞDUR NASIL 'SUÇ ORTAĞI' YAPILIYOR?

Tuzakların en vahimi ise iş arayan kişinin hiç haberinin olmadığı bir kara para trafiğinin tam ortasına bırakılması. Kimi zaman adaya "görev" adı altında kişisel hesabına gönderilen parayı başka bir hesaba havale etmesi söyleniyor.

İş bulma umuduyla bu talimatı yerine getirenlerin hayatı kararıyor. Demircan, bu ölümcül tehlikeye dikkat çekerek şu uyarıyı yapıyor:

"İş diye sunulan görev, hesaba yatan parayı başka adreslere aktarmak olabiliyor. Bu durumda aday, başka bir mağdurdan çalınan paranın transferine bilmeden aracılık ediyor. Sonuçta asıl dolandırıcılar ortadan kaybolurken, banka hareketleri nedeniyle polis ve savcılık incelemesiyle baş başa kalan, sanık durumuna düşen kişi iş arayan masum aday oluyor."

HANGİ AŞAMADA 'DUR' DEMEK GEREKİYOR?

Dolandırıcıların ağına düşmemek için olağan bir mülakatın sınırlarını iyi çizmek gerekiyor. Bilişim Uzmanı Osman Demircan, sürecin derhal kesilmesi gereken alarm noktalarını şöyle sıralıyor:

İşe kabul edilmek, sözleşme yapmak veya biriken kazancı çekebilmek için herhangi bir ad altında para talep ediliyorsa,





Sürecin hemen başında kimlik kartının arkalı önlü fotoğrafı ya da kimlikle çekilmiş selfie isteniyorsa,





Banka şifresi, e-Devlet şifresi, SMS onay kodu veya mobil bankacılık onayı talep ediliyorsa,





"Mülakat yapacağız" denilerek kaynağı belirsiz, yabancı bir uygulama yükletilmek isteniyorsa,





Bilgisayara veya akıllı telefona uzaktan erişim izni isteniyorsa,





Kişisel banka hesabına para kabul edip bunu başka hesaplara aktarma görevi veriliyorsa,





"Hemen karar vermezsen iş başkasına gidecek" baskısıyla araştırma yapılması engelleniyorsa.





Demircan, işe alımlarda elbette resmi evrakların talep edilebileceğini hatırlatarak, “Önemli olan bilginin kime, hangi aşamada ve hangi güvenli yolla verildiğidir. Banka ve e-Devlet şifreleri asla bir işverene verilmez. Karşı tarafın görüntülü araması, kaşeli belgeler sunması ya da sosyal medyada binlerce takipçisinin bulunması o sürecin yasal olduğunu kanıtlamaz” diyor.

KENDİNİZİ ELE VERDİYSENİZ İLK DAKİKALARDA NE YAPMALISINIZ?

Şüpheye düşüldüğü veya paranın yatırıldığı anda panik yapmak yerine saniyelerle yarışmak gerekiyor. Osman Demircan, zararı durdurmanın yol haritasını şu şekilde özetliyor: