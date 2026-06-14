İş arayan vatandaşa büyük tuzak! 'KDV kesilmesin' diyerek hesapları istediler

WhatsApp üzerinden iletişim kuran şebekeler, iş arayan yurttaşları hedef alan yeni bir yöntem geliştirdi. İş ilanı veren kişiler, başvuru sahiplerine ulaşıp günlük ödeme, yemek ve yol desteği gibi vaatler sunarak kişisel banka hesaplarını kullanıma açmalarını talep ediyor. Yazışmalarda ticari ödemelerin bireysel hesaplar üzerinden yürütülmesinin teklif edilmesi, hesap kiralama sisteminin ulaştığı boyutu gözler önüne seriyor.

"BU İŞ DEĞİL HESAP KİRALAMA"

Cumhuriyet'ten Ufuk Sepetci'nin haberine göre iş ilanı için iletişime geçen bir yurttaşa WhatsApp üzerinden gönderilen mesajlar, sistemin nasıl işlediğini ortaya koydu. Yazışmalarda, başvuru sahibinin “Bu iş değil hesap kiralama bu” şeklindeki itirazına karşı, ilanı veren kişi “Bu hesap kiralama değil” yanıtını veriyor. Ancak aynı mesajların devamında, “KDV kesilmemesi amacıyla bireysel hesap kullanımı sağlanmaktadır” denilerek ticari tahsilatların şirket hesabı yerine yurttaşın kişisel hesabı üzerinden geçirilmek istendiği açıkça belirtiliyor.

YÜZDE 10 KOMİSYON VE 400 BİN TL ÖRNEĞİ

İlan sahiplerinin gönderdiği bilgi notunda, “ticari ve endüstriyel ürünlerin” müşterilerden gelecek ödemelerinin başvuru sahibinin bireysel hesabına aktarılacağı ifade ediliyor. Bu işlem karşılığında hesap sahibine yüzde 10 oranında komisyon verileceği aktarılıyor. Mesajlarda 400 bin TL’lik bir ödeme örnek gösteriliyor ve bu tutarın hesaba gelmesi halinde başvuru sahibine 40 bin TL komisyon ödeneceği belirtiliyor. Teklifte sadece komisyon değil; “günlük ödeme”, “yemek ve yol masrafı” ile “düzenli ve güvenli çalışma ortamı” vaatleri de sıralanıyor.

'MÜŞTERİ KAYBI' DİYEREK VERGİ KAÇIRMA İTİRAFI

Söz konusu yazışmalarda, şirket hesabı yerine bireysel hesap kullanılmasının gerekçesi başvuru sahibine şu sözlerle açıklanıyor:

“Size parayı atmamızın sebebi şirket hesabına müşteriden doğrudan para gelince KDV keseceğimiz için ürünlerin fiyatları yükseliyor, gelir vergisine tabi oluyoruz ve müşteri kaybına yol açıyor.”

Bu ifadelerle vergi yükümlülüklerinden kaçmak için bireysel hesapların paravan olarak kullanılmak istendiği teyit ediliyor. Sistemin sorunsuz işlemesi için de başvuru sahiplerinde belirli şartlar aranıyor. Mesajlarda, haciz ya da icra dosyası bulunanların, vergi borcu olanların ve banka blokesi bulunanların başvurularının doğrudan reddedileceği belirtiliyor. Bu durum, teklifin yalnızca kullanılabilir ve sorunsuz para trafiğine açık banka hesaplarına yöneldiğini gösteriyor.

FİZİKİ BULUŞMA TALEBİ VE AĞIR CEZA RİSKİ

Yurttaşın “Nerede bu iş?” sorusuna verilen yanıtta ise sürecin nasıl tamamlanacağı anlatılıyor. Başvuru sahibine bir konum iletileceği, ekip arkadaşlarıyla buluşulacağı ve işlemlerin birlikte tamamlanacağı aktarılıyor. İşlem sonunda yol ve yemek giderlerinin karşılanarak hak ediş ödemesinin aynı gün yapılacağı ifade ediliyor.

Banka hesabını üçüncü kişilere kullandıran yurttaşlar, hesaba giren paranın kaynağına ve transferin niteliğine göre ağır ceza soruşturmalarıyla karşı karşıya kalıyor. Türk Ceza Kanunu’nun 158. maddesi uyarınca, dolandırıcılık suçunun banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenmesi "nitelikli hal" kapsamında değerlendiriliyor ve hesap sahiplerini doğrudan sorumlu kılıyor.