İnan Güney İBB davasında tahliye olur olmaz baba ocağına gitti: Özgür Çelik de oradaydı

İBB davasında 59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 64. duruşmasında tahliye edilen isimlerden biri olan görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, cezaevinden çıktı.

Mahkeme, İnan Güney'in yanı sıra Ceyda Kıryak, Serap Karay, Mehmet Karataş, Metin Bal ve Seyfullah Demirel'in tahliyesine karar verirken, bir sonraki tutukluluk incelemesinin 6 Ağustos'ta, ikinci celsenin ise 17 Ağustos'ta yapılmasına hükmetti.

İNAN GÜNEY İBB DAVASINDA TAHLİYE OLUR OLMAZ BABA OCAĞINA GİTTİ

Tahliye kararının ardından cezaevinden çıkan İnan Güney'in ilk durağı baba ocağı oldu. Aylar sonra ailesiyle bir araya gelen Güney'i baba ocağında seçilmiş CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile partililer karşıladı.

Güney'in ailesiyle buluşmasından paylaşılan karede Özgür Çelik de yer aldı.

İBB davasının ilk celsesinde Ekrem İmamoğlu'nun savunmasına ayrılan sürenin sınırlandırılması tartışmalara neden olurken, İmamoğlu kürsüde söz alarak, "Ben sorgu için gelmedim. Bazı düşüncelerimi talep ve itirazlarımı dile getirmek için geldim" dedi.

İmamoğlu, mahkeme başkanı ile arasında çıkan tartışmanın ardından salondan çıkarıldı. O tartışma üzerine jet soruşturma başlatıldı.