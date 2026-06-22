İmralı Süreci yasaları kulislerden sızdı: Yaz bitmeden Meclis'te

Hükümetin 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırdığı sürecin sessiz bir şekilde sürdüğü ortaya çıktı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'ın geçen hafta siyasi partiler ile yaptığı görüşmenin ardından Erdoğan ile görüştüğü ve bu görüşmenin süreç için önemli olduğu ifade edildi.

ÖCALAN'DAN AÇIKLAMA GELMESİ BEKLENİYOR

Hürriyet'ten Fatih Çekirge'nin Ankara kulislerinden topladığı bilgilere göre İmralı Süreci yasalarının yaz bitmeden çıkması hayli muhtemelken önümüzdeki günlerde Öcalan'dan bir açıklama gelmesi bekleniyor.

Mesajın özetle, "Artık geri dönüşü olmayan bir şekilde silahlı mücadele son bulmuştur. Asla böyle bir mücadele söz konusu olmayacaktır. Silahlar tamamıyla teslim edilmelidir" şeklinde olacağı kaydedili.

PEKİ OLASI YASALARIN MADDELERİ NE?

Çekirge'nin aktardıklarına göre Öcalan'ın bu açıklamasının ardından kulislerden sızan bilgiler şu şekilde:

"-Şu ana kadar sürecin yüzde 85’i gerçekleşmiş durumda,

-İmralı’dan gelen açıklamanın ardından terör örgütü militanlarının silah bırakma süreci hızlanacak.

-Türk güvenlik ve istihbarat birimleri silah bırakma sürecini raporlayacak.

-Olumlu raporlar üzerine münfesih örgütün elemanlarıyla ilgili bir yasa çıkarılacak.

-Bu yasanın maddeleri kısa olacak. Ve 6-8 ay gibi belirli bir süresi olacak.

-Kesinlikle toplumda bir af algısı yaratılmayacak.

-Şehit yakınları ve gazilerin duyguları ile milletin değerleri rencide edilmeyecek.

-Terör örgütünün kendisini tasfiye ettiği ve silahları bıraktığı MGK’da tespit edilecek.

-Ardından yaz bitmeden, Meclis tatile girmeden yasalar çıkartılacak."