İmralı Heyeti AKPM'den temsilciler ile görüştü

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Birleşik Avrupa Sol Grubu, DEM Partili milletvekilleri ile Adalet Bakanlığı önünde açıklama yaptı.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Birleşik Avrupa Sol Grubu, DEM Parti Milletvekilleri Berdan Öztürk ve Sevilay Çelenk ile Adalet Bakanlığı önünde, "Abdullah Öcalan, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı ziyaret etmek için yaptıkları başvurulara yanıt alamadıklarını" belirterek, taleplerini yeniledi. Heyet, "Barış ve Demokratik Toplum Süreci"ne destek verirken, AİHM kararlarının uygulanması ve diyalog kanallarının açılması çağrısında bulundu.

Grup, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüşmesinin ardından temaslarına İmralı Heyeti üyeleri ile devam etti.

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Birleşik Sol Grubu Eş Başkanları Laura Castel Fort ve George Loucaides ile Ankara'da bir araya geldi.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, AKPM Birleşik Sol Grubu Eş Başkanları Laura Castel Fort ve George Loucaides ile TBMM'de bir araya geldi.

Görüşmede Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin geldiği aşama, umut hakkı ve uygulanmayan AİHM kararları hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.