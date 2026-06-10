Süreçteki rahatsızlığı Kurtulmuş ilan etti Erdoğan talimatı verdi: Meclis tatile girmeden halledin

Ankara kulisleri, İmralı sürecinde kritik bir tıkanıklığın aşıldığı ve somut adımlar için takvimin sıkıştırıldığı iddiasıyla hareketlendi.

Bayram öncesinde yasal adımların atılması için toplantıların yapıldığı da konuşulurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaman vererek devreye girdiği iddia edildi.

SÜREÇTEKİ RAHATSIZLIĞI KURTULMUŞ İLAN ETTİ

Nefes yazarı Nuray Babacan'ın aktardığına göre, süreçteki duraksamaya dair ilk açık sinyal, birkaç gün önce TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan gelmişti. Kurtulmuş’un, örgütün silah ve mağaraları teslim etmeyi durdurduğuna yönelik istihbarat raporlarını destekleyen açıklamayla rahatsızlığı dile getirirken bu çıkışın ardından krizin çözümü için devlet mekanizmalarının yeniden devreye girdiği konuşulmaya başlandı.

Kurtulmuş'un “Silahların bırakılması konusunda İmralı’nın iradesinin dışında ciddi gecikme olduğunu görüyoruz” sözlerinin ardından sayısı 20’yi geçen sığınak ve mağaralardaki mühimmatın teslimi süreci yeniden başladığı öğrenildi.

Süreçte bir diğer hareketlik ise Erdoğan'ın devreye girmesi ile gerçekleşti.

ERDOĞAN TALİMATI VERDİ: MECLİS TATİLE GİRMEDEN HALLEDİN

Aktarılanlara göre, Erdoğan’ın kurmaylarına “Bu işi Meclis tatile girmeden halledin” talimatını verdiği öne sürüldü. Bu doğrultuda İmralı ile devlet temsilcileri arasında çerçeve yasaya dair birden fazla toplantı yapılırken, AKP grup yönetiminin MHP lideri Devlet Bahçeli ve ilgili bakanlarla temas trafiği hız kazandı.

Bayram sonrasında hızlanan yasal çerçeve çalışmalarında, tarafların üzerinde durduğu mutabakat metninin ana hatları netleşmeye başladı. Kulislerde konuşulan taslak düzenleme şu başlıkları içeriyor:

İnfaz Koşulları: Cezaevindeki örgüt üyeleri için uzun süredir tartışılan "denetimli serbestlik ve şartlı salıverme" formülleri masada olacak.

Süre Sınırı: Örgüt mensuplarına 5 yıl denetimli serbestlik ve eş zamanlı olarak 5 yıl siyaset yasağı getirilmesi ağırlık kazanıyor. Bu süre zarfında yeni bir suç işlenmesi halinde tüm haklar iptal edilecek.Suça Karışmayanlar: Silahlı eylemlere bizzat karışmamış örgüt üyelerinin Türkiye’ye dönüşleri, çalışma hayatına katılımı ve siyaset yapma talepleri belirli sınırlamalar altında düzenlenecek.

Üçüncü Ülke Listesi: Türkiye’ye dönmesi istenmeyen ve sayıları 200 civarında olduğu belirtilen isimlerin üçüncü ülkelere gönderilebilmesi için kırmızı bülten kayıtları revize edilecek.

DÜZENLEME GENEL AFFA DÖNÜŞEBİLİR Mİ?

Yasa taslağı üzerinde çalışan hukukçu siyasetçiler, düzenlemenin önündeki en büyük teknik ve anayasal engelin "eşitlik ilkesi" olduğuna dikkat çekiyor. Hukukçulara göre, ceza infazına yönelik bir düzenlemenin yalnızca tek bir örgüt üyesi grubuyla sınırlı tutulması hukuken mümkün görünmüyor.

Olası bir kanuni düzenlemenin, Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilerek kapsamının genişletilmesi riskinin yüksek olduğu vurgulanıyor. Bu durumun, cezaevlerindeki diğer mahkumları da kapsayarak örtülü bir "genel affa" dönüşebileceği; adli suçlar, dolandırıcılık veya farklı terör suçlarından hüküm giyenlerin de dışarı çıkması sonucunu doğurabileceği uyarısı yapılıyor.

Düzenlemenin dar tutulmasının hukuki sakıncaları ile genişletilmesinin yaratacağı toplumsal ve siyasi algı arasında iktidarın hassas bir denge aradığı ifade ediliyor.

IRA VE ETA ÖRNEKLERİ MASADA

Sürecin yönetiminde yer alan istihbarat kaynakları ise dünyadaki IRA ve ETA gibi benzer örgütlerin tasfiye süreçlerini örnek gösteriyor. Çözümlerin ancak "siyasal meşruiyete geçiş" koridoruyla sağlandığını belirten uzmanlar, bu geçişin devlet otoritesini zaafa uğratmadan yönetilmesi gerektiğini vurguluyor.

Kaynaklar, süreçteki iki temel riske karşı uyarıda bulunuyor: Örgütün resmi olarak feshedilmiş görünmesine rağmen bölgesel milis ve kriminal ağlar üzerinden varlığını sürdürmesi ya da alanın tamamen kapanması durumunda yeniden radikalleşme dalgasının başlaması. Bu nedenle, silahların tamamen devreden çıkarılması için yasal yapının Meclis kapanmadan önce netleştirilmesi hedefleniyor.