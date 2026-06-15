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Halk TV Spor Eczacıbaşı VakıfBank'ı devirdi: Altın kızlar!

Eczacıbaşı VakıfBank'ı devirdi: Altın kızlar!

Eczacıbaşı'nın yıldız kızları VakıfBank'ı yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Eczacıbaşı VakıfBank'ı devirdi: Altın kızlar! - Fotoğraf: 1
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Türkiye Voleybol Federasyonu ve Eskişehir Ticaret Odası iş birliğinde Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’nde düzenlenen Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası Emincan Kocabaş Sezonu'nda, Yıldızlar kategorisi sona erdi.

Eczacıbaşı VakıfBank'ı devirdi: Altın kızlar! - Fotoğraf: 2
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Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası Finalleri’nde mücadele eden Eczacıbaşı Yıldız Kız Takımı, üst üste üçüncü kez Türkiye Şampiyonu oldu.

Eczacıbaşı VakıfBank'ı devirdi: Altın kızlar! - Fotoğraf: 3
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Finalde VakıfBank ile karşılaşan yıldız turuncu beyazlılar, rakibini 25-21, 25-23 ve 25-18’lik set skorlarıyla 3-0 mağlup ederek Türkiye Şampiyonu oldu.

Eczacıbaşı VakıfBank'ı devirdi: Altın kızlar! - Fotoğraf: 4
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VakıfBank turnuvayı ikinci sırada tamamlarken, Göztepe ise üçüncülük elde etti.

Eczacıbaşı VakıfBank'ı devirdi: Altın kızlar! - Fotoğraf: 5
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Yıldız Erkekler kategorisinde ise Ziraat Bankkart Türkiye Şampiyonu oldu.

Eczacıbaşı VakıfBank'ı devirdi: Altın kızlar! - Fotoğraf: 6
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Arkas Spor ikinci, Es Voleybol ise üçüncü sırada yer aldı.

Eczacıbaşı Vakıfbank Voleybol
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