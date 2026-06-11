İmamoğlu ile görüşme talebi reddedildi: Süleyman Bülbül "tecrit" diyerek anlattı

CHP Milletvekili ve Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Silivri Cezaevi'nde bulunan Ekrem İmamoğlu, belediye başkanları ve Gezi Parkı davası tutuklularını ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı’na yaptığı başvurusunun reddedildiğini duyurdu.

Ziyaret talebinin gerekçesiz şekilde "olumsuz" sonuçlandığını belirten Bülbül, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e kararın nedenini sordu.

İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞME TALEBİ REDDEDİLDİ

Ziyaret planlamasına ilişkin süreci aktaran Süleyman Bülbül, Adalet Bakanlığı’na iki farklı dilekçe gönderdiğini söyledi. Başvuru takvimi ve gelen yanıtları anlatan Bülbül, aldığı yanıtları aktardı.

Adalet Bakanlığı’na iki farklı dilekçe gönderdiğini ifade eden Bülbül, Bursa Cezaevi'nde tutuklu bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ziyaret etmek için yapılan başvuru dilekçenin verilmesinden birkaç saat sonra bakanlık tarafından onaylanırken, Silivri Cezaevi'ne yönelik talep ise farklı bir sonuç doğurdu.

Ekrem İmamoğlu, Can Atalay, Selçuk Kozağaçlı ve Tayfun Kahraman'ı ziyaret etme isteği Adalet Bakanlığı tarafından telefonla aranarak "olumsuz sonuçlandığı" gerekçesiyle reddedildi. Bülbül, ret kararının gerekçesine dair telefonda kendisine herhangi bir bilgi verilmediğini ifade etti.

SÜLEYMAN BÜLBÜL "TECRİT" DİYEREK ANLATTI

Süleyman Bülbül, geçtiğimiz günlerde basında yer alan "Ekrem İmamoğlu ile milletvekillerinin görüşmesi yasaklandı" haberlerini ve bunun üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yalanlama açıklamasını hatırlattı.

Başsavcılığın, mevzuat çerçevesinde ziyaret haklarının eksiksiz kullandırıldığını belirttiğini ve haberleri yayanlar hakkında TCK 217/A maddesi uyarınca soruşturma başlattığını vurgulayan Bülbül, şunları söyledi:

"Benim milletvekili olarak, Ekrem İmamoğlu ile görüşmem sizin tarafınızdan yani bakanlık tarafından engellendi. Demek ki çıkan bu haberler doğruymuş. Yani, Adalet Bakanlığı tarafından tutuklu Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na tecrit uygulanıyor. Ama Başsavcılık bu doğru değil diye açıklama yapıyor. Başsavcılık açıkça kamuoyunu yanlış bilgilendiriyor, doğruyu söylemiyor!"