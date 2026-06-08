'İmamoğlu milletvekilleriyle görüştürülmedi' iddiasına soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında yapılan "Ekrem İmamoğlu'nun milletvekilleri ile görüşmesinin yasaklandığı" yönündeki paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı. Başsavcılık, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek soruşturma başlatıldığını duyurdu.

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Başsavcılığın X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2025/318 Esas sayılı dosyasının sanıklarından olan Ekrem İMAMOĞLU’nun, Milletvekilleri ile görüşmesinin yasaklandığına ilişkin paylaşımlar yapıldığı görülmüştür.

Ceza İnfaz kurumlarımızda kalan tüm tutuklu ve hükümlülerin ziyaret hakları, mevzuat çerçevesinde eksiksiz şekilde kullandırılmakta olup belirtilen paylaşım içeriği gerçeği yansıtmamaktadır.

'SORUŞTURMA BAŞLATILDI'

Paylaşımın yapıldığı sosyal medya hesaplarının kullanıcıları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca, TCK’nın 217/A maddesi kapsamında soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı"