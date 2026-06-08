İmamoğlu'na bir tecrit daha: Milletvekilleri ile görüşmesi yasaklandı

CHP Lideri Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen MYK toplantısının ardından konuşan Parti Sözcüsü Zeynel Emre, tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yeni bir tecrit uygulamasının başladığını açıkladı.

Emre, 23 Mart 2025'ten bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu'nun milletvekilleriyle görüşmesinin yasaklandığını belirtti.

"Sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir tecrit başladı. Milletvekillerinin Ekrem İmamoğlu ile görüşmeleri yasaklandı." diyen Emre şöyle konuştu:

"İzin alıp görüşebilenler çok istisnai. Halbuki yasama üyesine yürütme üyesinin yardımcısının -Adalet Bakanlığı bu konuda yetkilendirilmiş- yasak koyması, engellenmesi düşünülemez. Çünkü esas itibariyle o bir bildirimdir. Yasama üyeleri, anayasadan ve halktan aldığı yetkiyle Türkiye'nin her kurumuna gidebilirler, her yerde insanlarla görüşebilirler."