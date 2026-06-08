Son Dakika | İmamoğlu'ndan FETÖ iddialarına çok net yanıt! "Bu iftirayı atanlarla hesaplaşacağız"

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, hakkında ortaya atılan FETÖ iddialarına çok sert yanıt verdi. İş İnsanı olan babasının bir 'FETÖ okulu' kurduğu iddiasının dillendirilmesi üzerine Ekrem İmamoğlu, "Olmayan bir okulun FETÖ iltisakı sebebiyle kapanması da söz konusu olamaz." dedi.

Ekrem İmamoğlu, kendisine iftira atıldığının altını çizdi. İmamoğlu, bu tür isnatların ailesine yapışmayacağını belirterek, "Hesaplaşacağını" da belirtti.

"İFTİRA ATIP KOMPLO KURANLAR İLE HESAPLAŞACAĞIZ"

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Adayı Ofisi isimli hesabından şunları ifade etti: