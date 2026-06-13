İmam hatip yurdundaki şiddette skandallar bitmiyor! Şimdi de veliye tehdit iddiası

Konya’nın Bozkır ilçesinde, Bozkır İmam Hatip Mezunları Derneği’ne (BİMDER) ait erkek öğrenci yurdunda bir öğrenciye yönelik şiddet olayının yankıları sürüyor. Bu sefer de şiddet gören çocuğun velisine tehdit iddiası geldi. Kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından BİMDER Yönetim Kurulu Başkanı M.G. görevden alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Yurtta şiddete uğrayan çocuğun ailesine BİMDER’e yakın bazı kişiler tarafından baskı yapıldığı ve ailenin şikâyetçi olmamasının istendiği öne sürüldü.

MEB PROTOKOLÜ VARMIŞ

Söz konusu yurtla ilgili daha önce de şiddet iddialarının gündeme geldiği, ancak olayların üzerinin kapatıldığı iddia edildi. Cumhuriyet'in haberine göre; BİMDER’e ait yurdun Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile protokolü bulunduğu da aktarıldı.

İmam hatip öğrencilerinin bazı dersleri bu yurtta gördüğü, ailelerin itirazlarına rağmen uygulamanın sürdürüldüğü belirtildi.

Görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından Bozkır’da yurttaşlar yurt binasının önüne giderek tepki gösterdi. Bölgede güvenlik ekipleri uzun süre nöbet tuttu.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Konya Eğitim-İş Şube Başkanı Bahattin Ertuğrul, aile üzerinde baskı kurulabileceğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Şiddete uğrayan öğrenci velisi üzerinde mahalle baskısı ve sair nedenlerle şikayetten vazgeçmesi yönünde muhtemel ağır baskılar ve telkinler olacaktır. Bu olayın böylece kapatılması ancak ve ancak yaşanabilecek diğer kötü örneklerin önünü açacaktır.”

Ertuğrul, şiddet olayına tepki göstererek, “BİMDER sorumlusu olan şahsın yurtta kalan savunmasız bir çocuğa yönelik vahşice saldırısını kınıyoruz. Olayın takipçisi olacağız” dedi.

Ertuğrul, olayın yalnızca bireysel bir şiddet vakası olarak görülmemesi gerektiğini belirtti.

Ertuğrul “Bu tür yaşanmaması gereken olayların nedenleri üzerinde önemle durmak gerekiyor. Çünkü öğrencimize şiddet gösteren yurt ve dernek yöneticisi şahsın eğitimle ve pedagoji ile uzaktan yakından ilgisi yoktur.” ifadelerini kullandı.

Ertuğrul, “MEB marifetiyle bu tarz cemaaat¸tarikat, vakıf ve derneklerle yapılan protokoller bizi bu noktaya getirdi” dedi.

Ertuğrul sözlerini şöyle tamamladı: