Muğla'nın Fethiye ilçesinde denize girmek için plaja giden Özkan Kırkbıyık'tan haber alamayan yakınları durumu ekiplere bildirdi. İnlice Ahmet Nazif İlkokulu Müdür Yardımcısı olan Kırkbıyık için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İlkokul müdür yardımcısı plajda kayboldu: Arama çalışması başlatıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde cumartesi günü denize girmek için İnlice Plajı'na giden bazı kişiler, plajda bir süre vakit geçiren kişinin kaybolduğunu fark etti. Bunun üzerine ekiplere ihbarda bulunuldu.

İhbarla bölgeye jandarmanın yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç timleri ve dron destekli ekipler sevk edildi.

Bölgede arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, Kırkbıyık’a ait kişisel eşyaların plajda, 48 HYA 74 plakalı otomobilinin ise İnlice Plajı otoparkında bulunduğunu tespit etti.

KAYIP MÜDÜR YARDIMCISINI BULMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ekipler; kıyı şeridi, deniz yüzeyi ve su altında çalışma yaparken 4 yaşında bir çocuk babası olduğu ve İnlice Ahmet Nazif İlkokulu'nda müdür yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenilen Kırkbıyık'a ulaşamadı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmalarının sürdüğü bildirildi. (DHA)

