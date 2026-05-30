Kayıp gençlerin cansız bedeni Tunca Nehri'nde bulundu

Edirne'de Kurban Bayramı'nın ilk günü ailesiyle bayramlaştıktan sonra evden çıkan Halil İbrahim Arslan'ın yakınları durumu ekiplere bildirdi.

28 Mayıs Perşembe günü yapılan ihbar üzerine ekiplerce Arslan için geniş çaplı arama çalışması başlatılırken, en son arkadaşı Volkan Cevizli'yle görüldüğü ve ondan da haber alınamadığı bilgisine ulaşıldı.

BAYRAMIN İLK GÜNÜ KAYBOLAN GENÇ NEHİRDE ÖLÜ BULUNDU

İkili için arama çalışmaları sürerken bugün saat 09.00 sıralarında, Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin de yapıldığı Sarayiçi bölgesindeki Tunca Nehri’nde bir kişinin su üzerinde hareketsiz yattığı görüldü.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD'ın botla nehirden çıkardığı kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Savcı incelemesinin ardından ceset, otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan incelemede, cansız bedenin hakkında kayıp ihbarı bulunan Halil İbrahim Arslan'a ait olduğu belirlendi.

9 SAAT SONRA DA ARKADAŞININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Aradan geçen 9 saatin ardından, saat 18.00 sıralarında aynı bölgede su yüzeyinde bir kişinin daha hareketsiz durduğu görüldü. İhbarla bölgeye yine ekipler gönderildi.

AFAD ekibinin bot yardımıyla sudan çıkardığı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık incelemesinin ardından ceset, otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.

Halil İbrahim Arslan

Yapılan incelemede cansız bedenin, sabah cesedine ulaşılan Halil İbrahim Arslan'ın arkadaşı Volkan Cevizli olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)