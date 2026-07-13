İlber Ortaylı’nın eşyalarını WhatsApp grubunda satışa çıkarmıştı! Kızından açıklama geldi

13 Mart'ta 78 yaşındayken hayatını kaybeden duayen tarihçi İlber Ortaylı'ya ait bazı eşyalar ikinci el eşyaların satıldığı bir WhatsApp grubunda kızı Tuna Ortaylı tarafından satışa çıkarılmıştı.

Habertürk'ten Oray Eğin'in yazısında, 200-600 TL arasında fiyatlarla satışa çıkarılan eşyalardan elde edilen kazancın babası adına bir hayır kurumuna bağışlanacağı belirtilmişti. Tabak çanak, vazo ve kahve fincanı gibi ürünler satışa konurken kızından açıklama geldi.

Tuna Ortaylı, eşyaları satışa çıkarttığı gruba gönderdiği açıklamada TEMA Vakfı'nın babası adına kuracağı hatıra ormanına katkı sağlamak amacıyla eşyaları satışa çıkarttığını ancak şu an satışı durduğunu duyurdu.

"İSTANBUL'DA KAPATILMASI GEREKEN 7 TANE EVİ VAR"

En Son Haber'in haberine göre, Tuna Ortaylı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Babamın sadece İstanbul'da kapatılması gereken 7 tane evi var; bu evlerde kutsalı saydığım çalışma masaları ve kitapları dışında, çoğunu kendi aldığı ya da bazıları hediye gelen ve aile/yakın dostlar arasında dağıtılan anı/yadigar kalacak şeyler dışında artan bir sürü obje oldu.

Bunları da TEMA Vakfı yakın zamanda adına bir hatıra ormanı açacağı için, o objeler çöpe gideceğine böyle bir şeye katkısı olsun diye düşünüp buradan satışa çıkarmıştım.

"GRUPTAN BAŞKA BİR ŞEY SATMAYACAĞIM"

Tabii hiçbir iyiliğin cezasız kalmadığı memleketimizde şimdi de babasının malını sağa sola satan vefasız kızı olmakla itham ediliyorum. Neyse orası önemli değil, bu vesileyle gruptan başka bir şey satmayacağım, önceden bir şey satın alan herkese hatıra ormanına katkıları için bir kez daha teşekkür ediyorum.

Babam adına bir kütüphane kuracağız, çünkü kendisi bir akademisyen olarak çay fincanlarıyla değil ama kitaplarıyla anılmak isterdi."