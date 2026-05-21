İkinci el araç alacaklar dikkat! Çalıntı ve hacizli araçları piyasaya sürdüler

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, piyasaya sürülen araçlar üzerinden yürütülen bir dolandırıcılık yöntemini deşifre etti. Ekiplerin yürüttüğü planlı çalışmalar sonucunda; çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli araçların şasi numaralarının değiştirildiği ve bu araçların "change" yapılarak piyasaya sürüldüğü belirlendi. Yapılan detaylı incelemelerin ardından, şasi numarası üzerinde oynandığı tespit edilen 28 araca polis ekipleri tarafından el konuldu.

OPERASYONUN MERKEZİ BURSA: MUĞLA BAĞLANTISI DA TESPİT EDİLDİ

Emniyet güçleri, Bursa il merkezinde oto suçuna karıştığı belirlenen 12 şüpheli hakkında yasal işlem başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, şüphelilerden 1'inin Muğla’da olduğu tespit edildi. Bursa polisi, durumu hızlıca Muğla’daki ilgili birimlere bildirerek koordinasyonu sağladı.

EŞ ZAMANLI BASKINLAR

Geriye kalan 11 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon için düğmeye basıldı. Ekipler, 19 Mayıs tarihinde Bursa genelinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında belirlenen 8 ikamet ve 2 iş yerinde arama yapan emniyet güçleri, aranan şüphelileri gözaltına alarak emniyete götürdü.

3 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6’sı polis merkezinden serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2’si adli kontrol şartıyla serbest kalırken, "change" araçları piyasaya sürdüğü belirlenen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)