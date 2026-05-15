İstanbul merkezli 5 ilde "change" araç operasyonu: 24 kişi yakalandı

İstanbul merkezli 5 ilde "change" araç operasyonunda 24 şüpheli yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, kaza, yangın ve deprem gibi nedenlerle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların şasi ve motor bilgileri uyarlanarak "change" işlemi yapıldığını, bu araçların daha sonra üçüncü kişilere satıldığını ve haksız kazanç sağlandığını belirledi.

40 ARACA EL KONULDU

İstanbul merkezli Ankara, Bursa, Diyarbakır ve Sakarya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Yapılan çalışmada, "change" işlemi yapıldığı belirlenen 40 araca el konuldu. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
