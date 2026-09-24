İki yılda bir ürün veriyor: Kolonyadan sirkeye kadar her şeyde kullanılıyor

Amasya’da coğrafi işaretle tescillenen misket elmasının hasadı başladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, kent genelinde bu yıl 2 bin 220 dekarlık alanda yetiştirilen misket elmasından toplam 6 bin 462 ton ürün alınması bekleniyor.

Misket elmasının yanı sıra diğer elma türlerinin de dahil edilmesiyle Amasya’daki toplam elma üretiminin bu yıl 35 bin ton seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Amasya Valisi Önder Bakan, hasat sezonunun başlaması dolayısıyla Suluova ilçesine bağlı Kurnaz köyündeki bir elma bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, misket elmasının Amasya ile özdeşleşen önemli bir değer olduğunu ifade etti.

"KÜLTÜREL BİR DEĞER, COĞRAFİ İŞARETLİ BİR ÜRÜNÜMÜZ"

Amasya misket elmasının kendine has özellikleri ve aromasıyla diğer çeşitlerden ayrıldığını dile getiren Bakan, şu ifadeleri kullandı:

"Elma Amasya'da kültürel bir değer, coğrafi işaretli bir ürünümüz. Ne kadar miktar olduğunun ötesinde bir şey bu. Amasya, elma ile anılan şehirlerimizden bir tanesi. Bahçedeki fidandan elmaya, elmadan da endüstriye dönüşüyor. Şehrimizdeki diğer gelişmelerle birlikte elma noktasında da verilen çalışmaların her birisi şehir için çok kıymetlidir."

"2 BİN YIL ÖNCE İŞLENMİŞ MOZAİKTEKİ ELMA İLE BUGÜN DALDAKİ ELMA BİREBİR AYNI"

AKP Amasya Milletvekili Hasan Çilez de kentte bulunan tarihi mozaiklerdeki elma tasvirlerine vurgu yaparak, "2 bin yıl önce işlenmiş mozaikteki elma ile bugün daldaki elma birebir aynı. Belki de bu yıl 2 bininci hasadını, 'Bismillah' deyip başlatmış oluyoruz. Amasya elmasının genetiği ve kalitesi binlerce yıldır korunuyor." dedi.

"BİRÇOK ÜRÜNDE KULLANILMAKTA"

Üretici Neslihan Yapar ise iki yılda bir ürün aldıkları misket elmasının sabır ve emek gerektirdiğini belirterek, şöyle dedi:

"İki yılda bir verdiğinden dolayı büyük emek vererek bu elmayı meydana getiriyoruz. Eşimle büyük zahmetle yetiştirip renk almasını, büyümesini ve bu hale gelmesi sağlıyoruz. Elmamız kolonya, elma çayı, pekmez ve sirke olarak birçok üründe kullanılmakta." (AA)