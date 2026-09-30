İki ilde uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı

Malatya ve Balıkesir'de narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler adli mercilere sevk edildi. Her iki ilde de şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para da ele geçirildi.

MALATYA'DA 2 BİN 920 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ, 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 2 bin 920 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen 4 zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

BALIKESİR'DE 511 GRAM SENTETİK UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ, 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik il merkezi ile Edremit ilçesinde çalışma gerçekleştirdi. Operasyonda 3 şüphelinin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, 511 gram sentetik uyuşturucu, 14 uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 785 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

AA