İki aile arasında kavga çıktı: 8 kişi yaralandı, 9 kişi gözaltına alındı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı, 9 kişi gözaltına alındı.

Olay, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BİRİ ÇOCUK 8 KİŞİ YARALANDI

Kavgada F.T. (29), Ö.F.M. (16), T.S. (38), A.S. (18), O.S. (40), Ö.T. (24), B.M. (39) ve M.T. (31) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili 9 şüpheliyi gözaltına alırken, kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı.