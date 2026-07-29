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İki aile arasında kavga çıktı: 8 kişi yaralandı, 9 kişi gözaltına alındı

Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında çıkan tartışma taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda 8 kişi yaralanırken, polis 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

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İki aile arasında kavga çıktı: 8 kişi yaralandı, 9 kişi gözaltına alındı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı, 9 kişi gözaltına alındı.

Olay, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BİRİ ÇOCUK 8 KİŞİ YARALANDI

Kavgada F.T. (29), Ö.F.M. (16), T.S. (38), A.S. (18), O.S. (40), Ö.T. (24), B.M. (39) ve M.T. (31) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki aile arasında kavga çıktı: 8 kişi yaralandı, 9 kişi gözaltına alındı - Resim : 1

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili 9 şüpheliyi gözaltına alırken, kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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