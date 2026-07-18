İhtiyaç sahiplerine gidecekti, içinden küçük servet çıktı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde örnek bir duyarlılık yaşandı. İhtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere mahalle muhtarlığına bağışlanan kıyafetlerin içinden yüklü miktarda nakit para ve ziynet eşyası çıktı.

KIYAFETLERİN İÇİNDEN KÜÇÜK SERVET ÇIKTI

Kurtuluş Mahallesi Muhtarlığına teslim edilen bağış paketlerini dağıtım öncesi titizlikle kontrol eden ekipler, kıyafetlerin cep ve iç astarlarına gizlenmiş veya unutulmuş olduğunu fark ettikleri 6 bin 500 lira nakit para ile 23 adet çeyrek ve yarım altını buldu.

SAHİBİ BULUNUP TESLİM EDİLDİ

Muhtar Yener Dikbaş ve beraberindeki görevliler, bulunan değerli eşyaların kime ait olduğunu belirlemek için hemen bir araştırma başlattı. Kısa sürede eşyaların sahiplerine ulaşan muhtarlık ekipleri, para ve altınları eksiksiz bir şekilde teslim etti.

"BENZER DURUMLAR DAHA ÖNCE DE YAŞANDI"

Daha önce de benzer olaylarla karşılaştıklarını belirten Muhtar Dikbaş, vefat eden bir kadının yakınları tarafından bağışlanan kıyafetlerin iç astarında unutulan parayı da aynı titizlikle tespit ederek ailesine ulaştırdıklarını hatırlattı.

BAĞIŞ YAPACAKLARA ÖNEMLİ UYARI

Vatandaşlara kıyafet bağışı öncesinde çağrıda bulunan Yener Dikbaş, şu ifadeleri kullanarak bağışta bulunan tüm vatandaşlara teşekkür etti:

"Bağış yapmadan önce kıyafetlerin ceplerini ve iç astarlarını mutlaka kontrol etsinler. Biz dağıtım öncesi elimizden gelen dikkati gösteriyoruz ancak yoğunluk nedeniyle gözden kaçabilecek durumlar yaşanabiliyor. Kimsenin mağdur olmaması adına herkesin daha dikkatli olmasını istiyoruz" (DHA)