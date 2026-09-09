İhracı istenen vekil CHP töreninde en önde! Darp görüntüleri ortaya çıkmış, taciz soruşturması açılmıştı

CHP'nin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri Anıtkabir ziyaretiyle başladı. Butlancı parti heyetinin Aslanlı Yol'daki yürüyüşü öncesinde alanda dikkat çeken bir isim de CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan oldu.

Hakkındaki taciz iddiaları ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerin ardından CHP tarafından tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen Yazgan, Anıtkabir'de en ön sırada görüntülendi.

Yazgan'ın, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu bekleyen partililerin arasında ön sıralarda yer alması dikkat çekti.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Yazgan, geçtiğimiz dönemde bir doğum günü kutlaması sırasında bir kadına yönelik cinsel içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla gündeme gelmişti. Olay sırasında evde bulunan kişiler tarafından darbedildiği görüntüler de sosyal medyada paylaşılmıştı.

Görüntüler ve iddiaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yazgan hakkında "cinsel taciz" ve "sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı" suçlamaları kapsamında resen soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Butlancı CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı da Yazgan'ın, parti tüzüğü ve disiplin hükümleri doğrultusunda tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurmuştu.

Soruşturma ve parti içindeki disiplin süreci devam ederken Yazgan'ın CHP'nin kuruluş yıl dönümü kapsamında Anıtkabir'deki törende ön sıralarda yer alması tepki çekti.