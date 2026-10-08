İçişleri Bakanlığı KHK ile ihraç edilenlerin işe iade sonrası alındığı birimi kapattı

İçişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Araştırma Merkezinin kuruluşunu, görevlerini, çalışma esaslarını ve personel atamalarını düzenleyen yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

8 Ekim 2026 tarihli ve 33394 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "İçişleri Bakanlığı Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik" ile 11 Mayıs 2019 tarihli ve 30771 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeye son verildi.

KHK İLE İHRAÇ EDİLEN VE İŞE İADE DAVASINI KAZANANLAR VARDI

Yürürlükten kaldırılan 2019 tarihli yönetmelik, OHAL döneminde KHK ile kamu görevinden çıkarılan ve daha sonra yargı kararı veya OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun başvuruyu kabul etmesi sonucunda göreve dönüş hakkı elde eden belirli personelin istihdamını düzenliyordu.

Düzenleme, terör örgütleriyle veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapılarla bağlantılı oldukları değerlendirilerek görevlerinden çıkarılan, ancak haklarında daha sonra göreve iade niteliğinde karar verilen personeli kapsıyordu.

Bu kapsamda eski kadro veya rütbelerine dönmeleri İçişleri Bakanının onayıyla uygun görülmeyen subaylar, astsubaylar, uzman jandarmalar ve emniyet hizmetleri sınıfındaki personel, Araştırma Merkezinde farklı kadrolarda istihdam edilebiliyordu.

2019 tarihli yönetmeliğe göre binbaşı ve üstü rütbedeki personel ile emniyet müdürleri, Bakan onayıyla Araştırma Merkezindeki araştırmacı kadrolarına atanabiliyordu.

Yüzbaşı ve altındaki rütbelerde bulunan personel ile emniyet müdürü rütbesinin altındaki personelin ise merkezdeki diğer kadrolara atanması öngörülüyordu.

ARAŞTIRMA MERKEZİNİN GÖREVLERİ NEYDİ?

2019 yılında yürürlüğe giren yönetmelikle İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren Araştırma Merkezinin görev ve yetkileri de belirlenmişti.

Ankara'da bulunan merkezin, ihtiyaç duyulan konularda görüş, değerlendirme, bilgi notu ve rapor hazırlaması, merkez ve taşra teşkilatları arasında koordinasyonu sağlaması öngörülüyordu.

Yönetmelik ayrıca uygun görülen illerde, valilikler bünyesinde Araştırma Merkezine bağlı çalışma grupları oluşturulmasına olanak tanıyordu. Bu gruplar, valilikler ile İçişleri Bakanlığı tarafından verilen görevleri yerine getiriyordu.

PERSONELE İLİŞKİN AÇIKLAMA YOK

8 Ekim'de yayımlanan kararda, Araştırma Merkezi Yönetmeliği'nin yürürlükten kaldırıldığı belirtilirken merkezde görev yapan personelin mevcut statüsüne, başka kurumlara atanmasına veya çalışma gruplarının geleceğine ilişkin herhangi bir geçiş hükmüne yer verilmedi.