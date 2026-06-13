İçişleri Bakanı Çiftçi AFAD personeli için taziye mesajı yayımladı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kayıp olarak aranan Volkan Civelek'in cansız bedeninin dereden çıkarılması sırasında yaşanan kazada hayatını kaybeden AFAD personelinin 28 yaşındaki Ömer Faruk Özkan olduğu açıklandı.

Fırtına Deresi'nde yürütülen arama çalışmaları sırasında ekiplerin bulunduğu botun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Özkan yaşamını yitirirken, yaralanan personeller hastanelere kaldırıldı.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ'DEN TAZİYE MESAJI

Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde, Fırtına Deresi’nde kayıp olarak aranan bir vatandaşımıza yönelik yürütülen çalışmalar sırasında görevli personellerimizin bulunduğu botun devrilmesi sonucu hayatını kaybeden AFAD personelimiz Ömer Faruk Özkan’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve AFAD teşkilatımıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Çiftçi, kazada yaralanan ve çevredeki hastanelere sevk edilen 4 personelin tedavisinin sürdüğünü belirterek geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan ayrıca, AFAD personelinin zorlu görevleri büyük fedakârlıkla yerine getirdiğini vurgulayarak, "Milletimizin en zor anlarında görevlerini büyük bir adanmışlık, cesaret ve sorumluluk bilinciyle yerine getiren tüm AFAD personelimizden Allah razı olsun. Rabbim onları her türlü kazadan ve beladan muhafaza eylesin" dedi.

AFAD BAŞKANI PEHLİVAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Ali Hamza Pehlivan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Canla başla görevini yerine getirirken hayatını kaybeden kıymetli kardeşimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, AFAD ailemize sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı olarak kurtarılan mesai arkadaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Fırtına Deresi'ndeki kazaya ilişkin inceleme sürüyor.