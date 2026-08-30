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Halk TV Türkiye İBB’den 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel anlamlı paylaşım

İBB’den 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel anlamlı paylaşım

İBB, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı resmi sosyal medya hesaplarından yayımladığı anlamlı bir mesajla kutladı. Ulu Önder Atatürk’ün sözlerine yer verilen paylaşımda, Milli Mücadele kahramanları, aziz şehitler ve gaziler saygı ve minnetle anıldı.

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İBB’den 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel anlamlı paylaşım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resmi sosyal medya hesapları üzerinden anlamlı bir kutlama mesajı yayımladı. Büyük Zafer'in yıl dönümünde paylaşılan mesajda, Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yanı sıra aziz şehitler ile kahraman gaziler de saygı ve minnetle anıldı.

İBB’den 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel anlamlı paylaşım - Resim : 1

"MİLLİ MÜCADELE'Yİ YAPAN DOĞRUDAN DOĞRUYA MİLLETİN KENDİSİDİR"

Ulu Önder Atatürk'ün Milli Mücadele'ye ilişkin sözlerine de yer verilen ve İBB’nin resmi hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

“Millî Mücadele’yi yapan, doğrudan doğruya milletin kendisidir, milletin evlatlarıdır.”

Mustafa Kemal Atatürk

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun!

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İBB 30 Ağustos
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