İBB kendisi kira öderken o vakfa bedelsiz verilmişti! 25 yıllık tahsise 'kamu zararı' iptali

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, geçmiş dönemde cemaat ve vakıflara bedelsiz olarak tahsis edilen taşınmazların geri alınmasına yönelik kararlarına bir yenisini ekledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir dönem hocası olduğu ileri sürülen Kemal Efendi’nin kurucusu ve onursal başkanı olduğu Kasımpaşalı Kemal Efendi İlim ve Hizmet Vakfı’na ait tahsis, 10 senenin ardından iptal edildi.

Fatih ilçesi Hoca Üveys Mahallesi’nde bulunan ve 2016 yılında söz konusu vakfa 25 yıllığına ‘bedelsiz’ olarak verilen 2046 ada 28 parsel numaralı 493 metrekare yüzölçümlü taşınmaz, İBB komisyonunun aldığı kararla geri alındı. Taşınmazın vakıftan alınarak yeniden belediye bünyesine katılması, meclis oturumunda tartışmalara neden oldu.

MİLYONLARCA LİRALIK KAMU ZARARI RAPORA GİRDİ

BirGün'den İlayda Kaya'nın haberine göre iptal kararının gerekçeleri, İBB Hukuk ile Altyapı, Mesken ve Emlak Komisyonları tarafından hazırlanan ortak raporda detaylandırıldı. Raporda ana gerekçe "kamu zararı ve tasarruf" olarak kayıtlara geçti.

İBB birimlerinin acil hizmet binası ihtiyaçlarını karşılayabilmek için dışarıdan yer kiralamak zorunda kaldığına ve bu nedenle belediye bütçesinden milyonlarca lira harcandığına dikkat çekilen komisyon raporunda, "Belediyenin kendi mülkünü öncelikle kendi birimleri için kullanması gerektiği, aksi durumun kamu kaynaklarının etkin yönetimine aykırı olduğu" vurgusu yapıldı. Hazırlanan bu iptal kararı komisyondan geçerek mecliste onaylandı.

AKP GRUBUNDAN İPTAL KARARINA MUHALEFET ŞERHİ

Tahsisin iptal edilmesine AKP’li meclis üyeleri karşı çıktı. Karara itiraz eden AKP’li komisyon üyeleri, yayımladıkları muhalefet şerhinde İBB yönetimini "siyasi amaç" gütmekle suçladı. Metinde, vakfın söz konusu binaya yatırım yaptığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Tahsis süresi dikkate alınarak ilgili vakıf tarafından bu taşınmaza yatırımlar yapılmış ve bu taşınmazın tahsis süresince kullanılacağından hareketle, burada yapılacak kamu hizmetleri için programlar planlanmıştır. Tahsis kararının iptaline yönelik teklif metni incelendiğinde, teklif yapılırken kamu yararı amacıyla hareket edilmediği ortadadır. Kamu yararı gözetmeyen, kamu hizmetinin aksamasına neden olacak olan ve siyasi amaç güden bu karara katılmıyoruz.”

2016 YILINDA CHP'NİN RET OYUNA RAĞMEN GEÇMİŞTİ

Tahsis konusu ilk olarak 2016 yılında, İBB'nin AKP yönetiminde olduğu dönemde meclis gündemine taşınmıştı. Sosyal kültürel tesis alanında yer alan binanın, eğitim ve sosyal hizmetlerde kullanılmak ve projeler geliştirilmek şartı ile Kemal Efendi Vakfı’na tahsis edilebileceği yönünde hazırlanan teklif, o dönem CHP'li Meclis üyelerinin verdiği ret oyuna karşılık AKP’li Meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilmişti. Böylece bina, 25 yıllığına bedelsiz olarak vakfın kullanımına açılmıştı.