İBB duyurdu: 10 farklı çeşit denediler, başarılı olanlar çiftçiye verilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Silivri’de düzenlediği “Ayçiçeği Hasat Şenliği”nde tarımsal desteklerini ve ayçiçeği üretimine yönelik çalışmalarını açıkladı.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, 2026 yılında 300 milyon liralık tarımsal destek sağlanacağını, İstanbul genelinde ise 45 ila 50 bin ton yağlık ayçiçeği elde edilmesinin beklendiğini söyledi.

3 BİN 537 TORBA TOHUM 106 BİN DEKAR ALANA EKİLDİ

İBB’den yapılan açıklamaya göre, Gazitepe Mahallesi’nde düzenlenen Ayçiçeği Hasat Şenliği’ne Silivri Belediye Başkan Vekili Yalçın Ekici, Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çiftçiler ve üreticiler katıldı.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, konuşmasında yalnızca bu yıl 3 bin 537 torba yağlık ayçiçeği tohumu dağıttıklarını belirtti. Aslan, bu tohumların yaklaşık 106 bin dekar alanda toprakla buluştuğunu kaydetti.

10 FARKLI AYÇİÇEĞİ ÇEŞİDİ 1.410 DEKARDA DENENDİ

Aslan, 2026 yılında bin 410 dekar alanda 10 farklı ayçiçeği çeşidinin denemesinin yapıldığını aktardı.

Başarılı sonuç alınan çeşitlerin 2027 yılında çiftçilere destek olarak verileceğini belirten Aslan, üreticilere yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

81 MİLYON FİDE VE 15 BİN 917 TORBA AYÇİÇEĞİ TOHUMU

Aslan, 2020’den bugüne kadar yapılan tarımsal desteklere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“2020'den bugüne 81 milyon adet yazlık ve kışlık sebze fidesini, 15 bin 917 torba yağlık ayçiçeği tohumunu, 8 bin 730 torba silajlık mısır tohumunu ve 1 milyon 211 bin litre mazotu üreticimizle buluşturduk. Buğdaydan arpaya, gübreden sulama malzemelerine, hayvancılıktan arıcılığa, balıkçılığa kadar üretimin her alanında vatandaşımızın yanında olduk.”

TARIMSAL GİRDİ DESTEĞİ 667 MİLYON LİRAYA ULAŞTI

Nuri Aslan, 2026 yılına kadar sağlanan tarımsal girdi desteğinin toplam değerinin 667 milyon liraya ulaştığını açıkladı.

Aslan ayrıca yalnızca 2026 yılında 300 milyon liralık tarımsal destek sağlayacaklarını belirtti.

İSTANBUL’DA 50 BİN TONA YAKIN AYÇİÇEĞİ BEKLENİYOR

Bu yıl İstanbul genelinde yaklaşık 45 ila 50 bin ton yağlık ayçiçeği elde edilmesini beklediklerini kaydeden Aslan, bunun karşılığında yaklaşık 20 ila 22 bin ton yağ üretileceğini aktardı.

Aslan, yağışların uygun gitmesi, kaliteli tohum ve çiftçinin emeği sayesinde yüzde 10’un üzerinde verim artışı beklediklerini ifade etti. (AA)