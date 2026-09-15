Günlük toplanıp anında tedarikçilere veriliyor: Dekar başına 2 ton alınıyor!

Isparta’nın Aksu ilçesinde 3 yıl önce kurulan ahududu seralarında hasat dönemi devam ediyor. Özellikle genç girişimciler, kadın üreticiler ve aile işletmeleri için önemli bir tarım ürünü haline gelen ahududu, kentte yaklaşık 50 dekar alanda yetiştiriliyor.

AHUDUDU ÜRETİMİ 50 DEKARA ULAŞTI

Son yıllarda üreticilerin yöneldiği ahududu, Isparta’da hem açık alanda hem de seralarda yetiştiriliyor. Aksu ilçesinde de üç yıl önce kurulan seralarda üreticiler ürünlerini toplamaya başladı.

7 DEKAR ALANDA ÜRETİM YAPIYOR

Aksu’da Ziraat Mühendisi Bayram Ali Öner de ahududu üretimi yapan isimlerden biri. Daha önce özel bir firmada sektör tecrübesi edinen Öner, sonrasında kendi örtü altı ahududu üretim tesisini kurdu.

Öner, Yılanlı köyünde 7 dekar alanda üretim yaptığını belirtti.

HASAT TEMMUZDA BAŞLADI, KASIMA KADAR SÜRECEK

Ahududu hasadına temmuz ayında başladıklarını söyleyen Öner, hasadın kasım ayına kadar devam ettiğini ifade etti.

Öner, yetiştirdikleri ürünün Polka yediveren çeşidi olduğunu belirterek, ürünleri her gün topladıklarını ve ardından tedarikçilere teslim ettiklerini söyledi.

DEKAR BAŞINA 2 TON REKOLTE BEKLENİYOR

Üretimde bu yılki rekolteye de değinen Öner, dekar başına yaklaşık 2 ton ürün elde ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Polka yediveren çeşit olan ürünümüzü günlük topluyoruz ve sonrasında tedarikçilerimize teslim ediyoruz. Bu yıl dekar başına yaklaşık 2 ton rekoltemiz var."(AA)