İBB davasında 45. gün: Haftanın son duruşması

İBB'ye yönelik açılan davada aralarında dün Silivri'deki 2. doğum gününü geçiren tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 68 tutuklu ve çok sayıda tutuksuz sanık bugün görülecek 45’inci duruşmada hakim karşısına çıktı.

Davaların başlamasından bu yana 42 kişi hakkında tahliye kararı verildi. Dün İmamoğlu'nun doğum gününü kutlamak için Silivri'ye pasta ve 'İyi ki doğdun' pankartını oluşturacak yazılar götürüldü.

Ekrem İmamoğlu kendisi için yapılan doğum günü kutlaması için, "Fazla uzatmayalım anneme babama 'niye doğurdunuz diye dava açarlar' dedi. Dünkü duruşmada Kültür AŞ. Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Çolak savunmasını yaparken fenalaşmış, daha sonra durumunun iyi olduğunu söylemişti.

İBB davasının 45. gününde Halk TV muhabiri Gamze Altunay gelişmeleri Silivri'den anbean aktarıyor.

Haber güncellenecek...