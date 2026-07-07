İBB davasına getirilmeyen Ekrem İmamoğlu'ndan 'Hukuksuzluğu ifşa ediyorum' çıkışı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İBB davasının bugünkü duruşmasına getirilmedi. Duruşmaya getirilmeyen İmamoğlu karara tepki gösterdi. İmamoğlu, "İBB davasının yargısız infaz yığınına döndüğünün ispatıdır. Dava açıldıktan sonra doğal yargıç ilkesi hiçe sayılarak dizayn edilen, bu sebeple tarafsızlığından asla söz edilemeyecek mahkeme heyeti, bugün itibarıyla görünürde bile olsa yargılama faaliyetinden tümden vazgeçmiştir" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesinde devam edildi.

Duruşmada söz alan İmamoğlu'nun avukatı Tora Pekin, müvekkilinin herhangi bir karar olmaksızın duruşmaya getirilmediğini belirterek, "Müvekkilim bir karar olmaksızın duruşmaya getirilmedi" dedi. Mahkeme Başkanı ise "Arada kararı yazarız" yanıtını verdi.

Pekin, İmamoğlu'nun derhal duruşma salonuna getirilmesini talep etti. Mahkeme Başkanı ise "Kararımızı verdik, yarın kendisini getiririz" ifadelerini kullandı.

Avukat Tora Pekin, Mahkeme Başkanı'nın Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 203. maddesi uyarınca İmamoğlu'nun savunması alınana kadar duruşma salonuna getirilmemesine karar verdiğini belirterek, bu nedenle müvekkilinin duruşmaya katılamadığını söyledi.

İMAMOĞLU: ÇOK AĞIR BİR HAK İHLALİ

Ekrem İmamoğlu da "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından yaptığı açıklamada, duruşmaya katılmasının engellendiğini belirterek mahkeme kararına tepki gösterdi.

İmamoğlu, sabah saat 08.10'da mahkeme heyetinin İBB duruşmasına katılmasını engelleyen kararın kendisine cezaevinde tebliğ edildiğini belirterek, "Benim ismimle kurulan iddianamenin görüşüldüğü mahkemeye katılmamın engellenmesi çok ağır bir hak ihlalidir, düşman hukukunun zirvesidir" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyetinin en fazla suç isnadı yöneltilen sanıkların ve avukatlarının savunmalarını kısıtladığını belirten İmamoğlu, bunun İBB davasının hukuki niteliğini yitirdiğinin göstergesi olduğunu savundu.

İmamoğlu ayrıca, dava açıldıktan sonra doğal yargıç ilkesinin ihlal edildiğini ve mahkeme heyetinin bağımsızlığı ile tarafsızlığının tartışmalı hale geldiğini vurgulayarak, "Bu hukuksuzluğu ifşa ediyorum. Milletimiz duysun" dedi.

İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Sabah 08.10’da, hapishanede, mahkeme heyetinin İBB duruşmasına katılmamı engelleyen keyfî kararı tarafıma bildirildi. Benim ismimle kurulan iddianamenin görüşüldüğü mahkemeye katılmamın engellenmesi çok ağır bir hak ihlalidir, düşman hukukunun zirvesidir. Mahkeme iddianamede en fazla suç isnat edilen kişilerin ve avukatlarının savunmalarını kısıtlamakta, yok saymaktadır. Bu durum, 'asrın hukuksuzluğu' İBB davasının tümüyle çökmüş, bir yargısız infaz yığınına döndüğünün ispatıdır.

Dava açıldıktan sonra doğal yargıç ilkesi hiçe sayılarak dizayn edilen, bu sebeple bağımsızlığı ve tarafsızlığından asla söz edilemeyecek mahkeme heyeti, bugün itibarıyla görünürde bile olsa yargılama faaliyetinden tümden vazgeçmiştir. Bu hukuksuzluğu ifşa ediyorum. Milletimiz duysun."