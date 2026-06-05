HÜDA PAR istedi: AKP "Atatürk ilkelerini" çıkardı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasa teklifinde yer alan ve basın kuruluşlarına yönelik "Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayın yapılamaz" hükmünü de içeren düzenleme teklif metninden çıkarıldı.

HÜDA PAR İSTEDİ

Basın İlan Kurumu'nun gazete, dergi ve internet haber sitelerine yönelik resmi ilan ve reklam kesme cezası verebilmesini düzenleyen maddede değişikliğe gidildi.

Teklifin ilk halinde, basın yayın kuruluşlarının uyması gereken ilkeler arasında "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayım yapılamaz" hükmü yer alıyordu.

HÜDA PAR'ın hukuk birimi adına yapılan açıklamada ise söz konusu düzenlemeye tepki gösterildi. Açıklamada, "Yeni torba yasa teklifine eklenen 'Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayın yapılamaz' hükmü; yalnızca basın ve ifade özgürlüğünü daraltan bir düzenleme değil, aynı zamanda Türkiye'de yıllardır topluma dayatılan resmî ideolojinin yeniden tahkim edilme girişimidir" ifadeleri kullanıldı.

AKP "ATATÜRK İLKELERİNİ" ÇIKARDI

Düzenleme, AKP'li komisyon üyeleri Orhan Yegin, Seydi Gülsoy, Hüseyin Altınsoy, Ejder Açıkkapı ve Ertuğrul Kocacık tarafından verilen önergeyle tekliften çıkarıldı.

AKP'liler, maddede "muğlaklık bulunduğu" gerekçesiyle değişiklik yapılmasını savundu.

Böylece HÜDA PAR'ın karşı çıktığı düzenlemede geri adım atılmış oldu. Yapılan değişiklikle birlikte Basın İlan Kurumu'nun, basın yayın ilkelerine aykırılık gerekçesiyle resmi ilan ve reklam kesme cezası vermesine ilişkin hüküm de teklif metninden çıkarıldı.