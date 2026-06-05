Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye HÜDA PAR istedi: AKP "Atatürk ilkelerini" çıkardı

HÜDA PAR istedi: AKP "Atatürk ilkelerini" çıkardı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen basın kuruluşlarına yönelik “Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayın yapılamaz” hükmü HÜDA PAR’ın rahatsızlığı ve AKP'lilerin sunduğu “muğlaklık” bulunduğu iddiasıyla torba yasa teklifinden çıkarıldı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
HÜDA PAR istedi: AKP "Atatürk ilkelerini" çıkardı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasa teklifinde yer alan ve basın kuruluşlarına yönelik "Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayın yapılamaz" hükmünü de içeren düzenleme teklif metninden çıkarıldı.

HÜDA PAR İSTEDİ

Basın İlan Kurumu'nun gazete, dergi ve internet haber sitelerine yönelik resmi ilan ve reklam kesme cezası verebilmesini düzenleyen maddede değişikliğe gidildi.

HÜDA PAR istedi: AKP "Atatürk ilkelerini" çıkardı - Resim : 1

Teklifin ilk halinde, basın yayın kuruluşlarının uyması gereken ilkeler arasında "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayım yapılamaz" hükmü yer alıyordu.

Tarikat Türk bayrağı ve Atatürk resmini indirdi savcılık "Teknik zorunluluk" dediTarikat Türk bayrağı ve Atatürk resmini indirdi savcılık "Teknik zorunluluk" dedi

HÜDA PAR'ın hukuk birimi adına yapılan açıklamada ise söz konusu düzenlemeye tepki gösterildi. Açıklamada, "Yeni torba yasa teklifine eklenen 'Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayın yapılamaz' hükmü; yalnızca basın ve ifade özgürlüğünü daraltan bir düzenleme değil, aynı zamanda Türkiye'de yıllardır topluma dayatılan resmî ideolojinin yeniden tahkim edilme girişimidir" ifadeleri kullanıldı.

AKP "ATATÜRK İLKELERİNİ" ÇIKARDI

Düzenleme, AKP'li komisyon üyeleri Orhan Yegin, Seydi Gülsoy, Hüseyin Altınsoy, Ejder Açıkkapı ve Ertuğrul Kocacık tarafından verilen önergeyle tekliften çıkarıldı.

Murat Kurum AKP'yi de karıştıran hobi bahçesi çalışmasını açıkladıMurat Kurum AKP'yi de karıştıran hobi bahçesi çalışmasını açıkladı

AKP'liler, maddede "muğlaklık bulunduğu" gerekçesiyle değişiklik yapılmasını savundu.

HÜDA PAR istedi: AKP "Atatürk ilkelerini" çıkardı - Resim : 4

Böylece HÜDA PAR'ın karşı çıktığı düzenlemede geri adım atılmış oldu. Yapılan değişiklikle birlikte Basın İlan Kurumu'nun, basın yayın ilkelerine aykırılık gerekçesiyle resmi ilan ve reklam kesme cezası vermesine ilişkin hüküm de teklif metninden çıkarıldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Atatürk HÜDA PAR AKP TBMM Basın
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro