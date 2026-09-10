Hitit kabından çıktı: Sadece Ankara'da yetişen çiçeğin 4 bin yıllık tohumları bulundu

Ankara Gölbaşı'ndaki 5 bin yıllık Hatti ve Hitit kenti Külhöyük'te, 4 bin yıllık bir Hitit kabının içinden dünyada yalnızca bu bölgede yetişen endemik Sevgi Çiçeği'nin bilinen en eski tohum kalıntıları çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi'nin Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsünde yürüttüğü Külhöyük kazılarında çarpıcı bir bulguya ulaşıldı. 4 bin yıllık bir Hitit kabının içinde, bugün dünyada yalnızca Ankara Gölbaşı'nda yetişen endemik Sevgi Çiçeği'nin (Centaurea) bilinen en eski tohum kalıntıları tespit edildi.

"5 BİN YILLIK HAFIZA GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, buluntuyu sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Ersoy açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'nın 5 bin yıllık hafızasını Külhöyük'te yeni bir keşifle gün yüzüne çıkarıyoruz. Hatti ve Hitit kenti Külhöyük'te yürüttüğümüz kazılarda, 4 bin yıllık bir Hitit kabının içinde bugün dünyada yalnızca Ankara Gölbaşı'nda yetişen endemik Sevgi Çiçeği'nin (Centaurea) bilinen en eski tohum kalıntıları tespit edildi. Günümüzde koruma altında bulunan ve 2019 yılında coğrafi işaret alan Sevgi Çiçeği'nin binlerce yıl öncesine uzanan izleri, Anadolu'nun zengin flora tarihine de yeni bir pencere açıyor. Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsünde, Bakanlığımız ve Ankara Üniversitesi adına Doç. Dr. Derya Yılmaz Tekin başkanlığında sürdürdüğümüz çalışmalarla Külhöyük'ün tarihini yeni bulgularla aydınlatmaya devam ediyoruz. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze ve uzman ekiplerimize özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum."

SEVGİ ÇİÇEĞİNİN 4 BİN YILLIK İZİ

Külhöyük'te ulaşılan tohum kalıntılarının, Sevgi Çiçeği'nin bilinen en eski örnekleri olduğu belirlendi. Bugün dünyada yalnızca Ankara Gölbaşı'nda yetişen Centaurea türü, Türkiye'ye özgü endemik bitkiler arasında yer alıyor.

Koruma altındaki Sevgi Çiçeği, Gölbaşı Belediyesi'nin başvurusuyla 2019 yılında tescillenerek coğrafi işaret aldı. Külhöyük'te ortaya çıkarılan kalıntılar, bitkinin binlerce yıl öncesine dayanan geçmişine yeni veriler sunuyor.

KAZI DOÇ. DR. TEKİN BAŞKANLIĞINDA SÜRÜYOR

Külhöyük'teki çalışmalar, Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi adına Doç. Dr. Derya Yılmaz Tekin başkanlığında yürütülüyor.

Kazılardan elde edilen yeni bulguların hem arkeoloji hem de Anadolu'nun flora tarihi araştırmalarına katkı sunması hedefleniyor.