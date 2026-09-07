Tam 430 bin yıllık: İnsanların kullandığı en eski el aletleri bulundu!

Güney Yunanistan'daki Marathousa 1 kazı sahasında çalışan uluslararası bilim ekibi, insanlık tarihinin bilinen en eski el tipi ahşap aletlerini keşfetti. PNAS dergisinde yayımlanan araştırmaya göre 430 bin yıllık ahşap nesneler, erken insan türlerinin sadece taş değil ahşap ve kemik teknolojisini de eş zamanlı kullandığını kanıtladı.

ÇAMURUN ALTINDA HİÇ BAZULMADAN KALDI

Megalopolis Havzası bölgesindeki antik göl yatağında yürütülen çalışmalarda, oksijensiz ve suyla doymuş çökeller sayesinde çürümeden günümüze ulaşan 144 ahşap kalıntısı mercek altına alındı.

İncelenen parçalar arasında homininler tarafından şekillendirilmiş iki adet el tipi alet tespit edildi. Parçaların 430 bin yıl öncesine tarihlenmesi, bu bulguları dünyada bugüne kadar güvenilir şekilde tarihlendirilmiş en eski ahşap el araçları konumuna getirdi.

MİKRO-TAŞ ALETLER İÇİN Mİ KULLANILDI?

Kazılarda bulunan ilk alet 81 santimetre uzunluğunda soyulmuş ve şekillendirilmiş bir kazı çubuğu işlevi görürken, 5,7 santimetre boyutundaki ikinci küçük nesne bilim insanlarını şaşırttı.

Çevresinde çok sayıda taş yongası bulunan bu küçük aracın, mikro taş aletlerin yapımında veya rötuşlanmasında kullanılmış olabileceği üzerinde duruluyor. Sahada ayrıca üzerinde yırtıcı bir etobura ait pençe izleri taşıyan gövde parçası ile kesik izli bir dev fil iskeleti de çıkarıldı.

TARİHİN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN BULGU

Zambiya'da 476 bin yıllık ahşap yapı kalıntıları bulunduğu bilinse de, Marathousa 1 sahası doğrudan insan elinde tutularak kullanılan günlük araç gereç kategorisinde liderliği ele geçirdi.

Uzmanlar, arkeolojinin devasa aletleri tanımada başarılı olduğunu fakat birkaç santimetrelik minik ahşap araçların yıllarca gözden kaçtığını belirterek, tespit edilen bu bulgunun insanlık teknolojisine dair bildiklerimizi baştan yazdığını vurguluyor.