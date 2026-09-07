Balıkesir'de bulunan 1800 yıllık villadan kedi ve köpek mozaiği çıktı: İsimleri Zümrüt ve Okyanus!

Ege kıyısındaki antik Adramytteion kentinde yürütülen kazılarda Roma dönemine ait 1.800 yıllık görkemli bir villa gün yüzüne çıkarıldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Arkeolog Hüseyin Özgen ve ekibinin kazdığı taban mozaiklerinde ev sahiplerinin "Zümrüt" ve "Okyanus" isimli evcil hayvanları tespit edildi.

15 PANELLİ DEV MOZAİK

Antik kentin merkezindeki Roma villasına ait üç ayrı salonda 15 panelli devasa bir yer mozaiği ortaya çıkarıldı. En büyük mozaik grubu 16,4 x 11,8 feet boyutlarıyla dikkat çekerken, ustaların yapımda 10 farklı renkte taş çini kullandığı belirlendi. Panellerin merkezinde mitolojik Gorgon ve Pegasus figürleri yer alıyor.

Adramytteion Araştırmaları

KEDİ İLE KÖPEĞİN İSİMLERİ İŞLENMİŞ

Salona girildiğinde ziyaretçileri sol tarafta mavi-yeşil minderde oturan bir kedi paneli karşılıyor. Taşların üzerine Grekçe "Zmaragdin" yani Zümrüt ismi kazınmış durumda. Girişin sağında ise koşan bir köpek tasviri ile üzerinde Grekçe "Okeanos" yani Okyanus yazısı yer alıyor.

'EV KİMLİĞİNİN BİRER SEMBOLÜ'

Kazı başkanı Arkeolog Hüseyin Özgen, mozaiklerdeki isimlerin tesadüf olmadığını vurgulayarak "Zümrüt" adının Roma Mısırı ile bağlantılı bir tüccara, "Okyanus" adının ise liman kenti kimliğine işaret edebileceğini belirtti. Bu hayvanların ev halkı tarafından yakından tanındığını ifade eden Hüseyin Özgen, tasvirlerin mülkiyet ve ev kimliğinin birer sembolü olduğunu kaydetti.

Bölgedeki kazı ve araştırma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.