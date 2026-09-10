Hırsızlıkta son nokta: Seç, beğen, çal!

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dün gece saatlerinde yaşanan bir olayda bir giyim mağazasında 'hırsızlıkta son nokta' dedirten olay meydana geldi. İki kişi mağazaya gelerek mağazanın önündeki askıda sergilenen tişörtlere bakmaya başladı. Çalışanların yoğunluğunu fırsat bilen şahıslar seçip, beğendikleri tişörtleri çalarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra mağaza önündeki askıda bulunan ürünlerde eksiklik olduğunu fark eden iş yeri çalışanları güvenlik kamerası görüntülerini izlemeye karar verdi. Görüntüleri izleyince şoke olan çalışanlar asakıda bulunan tişörtlerin nasıl çalındığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, görüntüleri incelemeye aldı. Polis ekiplerinin mağaza önünde 'seç, beğen, çal'a imza atan iki hırsızlık şühelisinin kimliğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.