Hırsızlık şüphelileri adliyeye getirildi yakınları çileden çıktı! Yüzlerine tükürdüler

Denizli’nin Honaz ilçesinde 6 fabrikadan yaklaşık 3 milyon lira değerinde su pompası ve bakır kablo çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilere, bekleyen yakınları tepki gösterdi. Yakınlarından bazıları şüphelilerin yüzlerine tükürdü.

6 FABRİKADAKİ HIRSIZLIKLAR ARAŞTIRILDI

Honaz’da farklı tarihlerde 6 fabrikadan su pompası ve bakır kabloların çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 7 şüphelinin kimliği tespit edildi.

DENİZLİ VE MANİSA’DA OPERASYON

Ekipler, önceki gün Denizli ve Manisa’da düzenledikleri operasyonlarla 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerin tamamı adliyeye sevk edildi.

YAKINLARI YÜZLERİNE TÜKÜREREK TEPKİ GÖSTERDİ

Şüphelilerin adliyeye getirildiği sırada bekleyen yakınları tepki gösterdi. Bazı yakınlarının şüphelilere, “Kapatmayın yüzünüzü, niye kapatıyorsunuz” ve “Cemal, insan isen yüzünü kapatma” diye seslendiği görüldü. Yakınlarından bazıları, tepki gösterdikleri şüphelilerin yüzlerine tükürdü.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 7 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)