Bingöl’de minibüs şarampole devrildi! 10 yaralı

Bingöl’ün Adaklı ilçesinde yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

MİNİBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Kaza, akşam saatlerinde Adaklı ilçesine bağlı Karaçubuk köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu minibüsü, şarampole devrildi. Kazada minibüste bulunan 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

10 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 9’u Bingöl Devlet Hastanesi’ne, 1 yaralı ise Adaklı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaparken, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)