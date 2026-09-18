Evinde ölü bulunmuştu! Eşi Yunanistan sınırında yakalandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde evinde ölü bulunan 86 yaşındaki Mehmet Emin Keskindir’in ölümüyle ilgili soruşturmada vücudunda darp izleri tespit edilmesi üzerine Keskindir’in eşi M.K. (66), polis ekiplerinin takibi sonucu Yunanistan sınırında yakalanarak gözaltına alındı.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Emekli Mehmet Emin Keskindir, 21 Ağustos akşamı Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi’ndeki evinde yatağının yanında ölü bulundu. Olayın ardından polis ekipleri evde ve ceset üzerinde inceleme yaptı. İlk değerlendirmelerde ölümü şüpheli bulunan Keskindir’in eşi M.K.’nin de ifadesine başvuruldu.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VE DARP İZLERİ

M.K.’nin polise verdiği ifadelerde çelişkiler bulunması üzerine soruşturma derinleştirildi. Yapılan otopside ise Mehmet Emin Keskindir’in vücudunda darp izlerine rastlandı. Bunun üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayı “eşe karşı kasten öldürme” kapsamında değerlendirdi ve M.K.’yi teknik takibe aldı.

TELEFONUNU KAPATTI, SINIRDA YAKALANDI

Polis tarafından izlenen M.K., önceki gün cep telefonunu kapattı. Kaçma ihtimali üzerinde duran ekipler, yürüttükleri takip sonucu M.K.’yi İpsala ilçesinin Yunanistan sınırındaki Yenikarpuzlu köyünde yakaladı. Gözaltına alınan M.K., Edirne Sultan 1’inci Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra soruşturmanın sürdürüldüğü Keşan’a götürüldü. (DHA)