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Halk TV Türkiye Sağanak iki kenti vurdu: Tarlalar su altında kaldı! Otomobil metrelerce sürüklendi 3 kişi son anda kurtarıldı

Sağanak iki kenti vurdu: Tarlalar su altında kaldı! Otomobil metrelerce sürüklendi 3 kişi son anda kurtarıldı

Niğde ve Nevşehir’de etkili olan sağanak sele neden oldu. Niğde’de tarım arazileri zarar görürken, Ürgüp’te sel sularına kapılan otomobilde mahsur kalan 3 kişi köylülerin müdahalesiyle kurtarıldı.

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Sağanak iki kenti vurdu: Tarlalar su altında kaldı! Otomobil metrelerce sürüklendi 3 kişi son anda kurtarıldı
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Niğde ve Nevşehir’de etkili olan şiddetli sağanak, sel ve su taşkınlarına neden oldu. Niğde’de ekili tarım arazileri zarar görürken, Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde sel sularına kapılan otomobilde mahsur kalan 3 kişi köylülerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Sağanak iki kenti vurdu: Tarlalar su altında kaldı! Otomobil metrelerce sürüklendi 3 kişi son anda kurtarıldı - Resim : 1

NİĞDE’DE TARIM ARAZİLERİ SU ALTINDA KALDI

Niğde’de akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından Edikli, Orhanlı ve Yeşilgölcük beldelerinde sel ve su taşkınları meydana geldi. Sel suları özellikle ekili tarım arazilerinde zarara yol açarken, bazı bölgeler su altında kaldı. Üreticilerin zarar gördüğü alanlarda hasarın boyutunun belirlenmesi için inceleme yapılacağı bildirildi.

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NEVŞEHİR’DE OTOMOBİL SEL SULARINA KAPILDI

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Karakaya köyünde ise şiddetli sağanak sonrası sel meydana geldi. Saat 16.30 sıralarında köy yolunda ilerleyen ve içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, sel sularına kapılarak sürüklenmeye başladı. Metrelerce sürüklenen otomobil, yol üzerindeki bir köprüye çarparak burada sıkıştı. Araçta mahsur kalan 3 kişi, çevredeki köylülerin yardımıyla kurtarıldı.

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3 KİŞİ SON ANDA KURTARILDI

Köylülerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan 3 kişinin olaydan yara almadan kurtulduğu belirtildi. Sel nedeniyle köprüye sıkışan otomobilde ise hasar meydana geldi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Niğde Nevşehir
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