Hikmet Çetin de butlana 'darbe' dedi! 'Görevi kabul eden' Kılıçdaroğlu'na tepkiler çığ gibi

CHP hakkında verilen butlan kararının ardından yargı eli ile partinin yeniden başına geçeceği ifade edilen eski genel başkan Kılıçdaroğlu'na, 'görevi kabul ettiği için' tepkiler çığ gibi...

Kararın ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu sürecin ayrışma değil 'kenetlenme fırsatı' olması gerektiğini savundu. Bu açıklama CHP'liler tarafından çokça eleştirildi.

HİKMET ÇETİN: ÖZGÜR ÖZEL'İN YANINDAYIZ

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin de karara sert tepki gösterenler arasında. Çetin, açıklamasında “Bu hukuk ve mantık dışı kararla delegenin ve milletin iradesine darbe vurulmuştur” ifadelerini kullanırken, “Genel Başkanımız Özgür Özel’in yanındayız” diyerek CHP lideri Özgür Özel’e açık destek verdi.

"Bu hukuk ve mantık dışı kararla delegenin, milletin iradesine bir kez daha darbe vurulmuştur. Genel Başkanımız Özgür ÖZEL’in yanındayız. Başkalarının bir hesabi varsa milletin de bir hesabı vardır."