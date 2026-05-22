Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonunu açtı mı? CHP Genel Merkezi'nde yanıtladı

Mutlak Butlan kararının ardından CHP'lilerin ve halkın CHP Genel Merkezi'ndeki nöbeti sürerken sürece ilişkin basın toplantısı yapan Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını ancak henüz dönüş yapmadığını söyledi. Özel, "zaten dönüp ne konuşacağız" diye ekledi.

'ARADI ANCAK DÖNÜP NE KONUŞACAĞIZ?'

Özgür Özel açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yapıp yapmadığın dair gelen bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Yoğun bir toplantı sonrası —siyasi partiler ve önceki genel başkanlarıyla çok yoğun bir süreç oldu, dönemediklerim var— beni arayanlar arasında Sayın Kılıçdaroğlu da var. Kendisine henüz dönmedim. Zaten dönüp de ne konuşacağız? Daha bugün, "CHP butlan kararı çıkarsa bu yargı kararıdır" diyen bir milletvekilini disipline vermişiz. O yüzden ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha önce şanla, şerefle seçildiği genel başkanlık koltuğuna dönmek isteyeceğini ihtimal dahilinde görmek istemem. Ancak bazı açıklamalar bunu gösteriyor ve bu gecenin psikolojisi içinde o telefona dönmenin bir manası olmaz.

'O TELEFONA DÖNÜLECEK ANCAK KARARI MEŞRULAŞTIRMAYACAĞIZ'

O telefon eğer bu yargının bu kararını meşrulaştırmaksa, öyle bir şeyde uzlaşmam. Onunla uzlaşırsam milletle uzlaşamam. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu partimizin önceki seçilmiş genel başkanıdır, elbette o telefona dönülecektir ve diyeceği dinlenecektir. Ancak bu kararı da meşru görmemi beklemesini beklemem. O aramasa ben onu bayramda arayacaktım zaten. Ancak o telefona dönüş, rejimle uzlaşma, saray yargısının kararını kabullenme ya da ona yönelik bir tutum içinde olma olamaz. Ondan da bu diyalog zeminine girmeyi, aramızdaki geçmiş hukuka da yakıştıramam."