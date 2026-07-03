Herkes kaçtı, o elleriyle yakaladı: Kameralara yansıyan o anlar şoke etti!

Malatya’nın Çarmuzu Mahallesi’nde sakin bir gün, birdenbire hareketli ve heyecan dolu anlara sahne oldu. Mahalle sakinlerinden Ali Berktaş, yerleşim yerinin yakınlarında boyları 1,5 metreyi aşan 2 dev yılan fark etti.

ÇIPLAK ELLERİYLE YAKALADI

Yılanları görenlerin aksine panik yapmayan Berktaş, soğukkanlılığını koruyarak büyük bir cesaret örneği gösterdi ve iki yılanı birden çıplak elleriyle yakalamayı başardı.

O ANLAR KAMERADA

Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında, yakaladığı dev yılanları ellerine alan Ali Berktaş, bir süre onlarla oynadı. Korkusuzca yılanları elinde tutan Berktaş'ın o sıra dışı ve nefes kesen anları, aynı mahallede yaşayan bir başka vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

DEV SÜRÜNGENLER ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU

Ali Berktaş, mahalle halkına korku salan sürüngenlerle bir süre zaman geçirdikten sonra hem çevredekilerin güvenliğini hem de hayvanların yaşam hakkını gözetti.

Berktaş, ellerinde tuttuğu 1,5 metrelik yılanları yerleşim alanlarından uzak, güvenli bir boş araziye götürdü. Dev yılanları tekrar doğal ortamlarına bırakarak gözden kaybolmalarını izleyen Berktaş, arkasında unutulmaz görüntüler bıraktı. (DHA)