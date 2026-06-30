Sürücülerin korkulu rüyası! Sakarya'da aracın kaputundan yılan çıktı!

Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Köprübaşı Mahallesi'nde saat 14.00 sularında ilginç bir olay meydana geldi. Park halindeki otomobilinin yanına gelen sürücü, motor bölümüne bir yılanın girdiğini gördü. Araç sahibi, büyük bir şaşkınlık yaşayarak durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İTFAİYEDEN TİTİZ KURTARMA OPERASYONU

Vatandaşın ihbarı üzerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, hızla olay yerine intikal etti. Güvenlik önlemlerini alan itfaiye erleri, otomobilin kaputunu dikkatlice açarak yılanın motor bölümündeki tam yerini tespit etti. İtfaiye titiz bir çalışma yaptı.

DOĞAL YAŞAM ALANINA GERİ DÖNDÜ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde, otomobilin motoruna gizlenen yılan hiçbir zarar görmeden sıkıştığı yerden güvenli bir biçimde çıkarıldı. Ekipler tarafından özel aparatlarla yakalanıp muhafaza altına alınan hayvan, yerleşim yerinden uzaklaştırılarak yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı. (DHA)