Hepsi 1500 yıldır yerinde duruyordu: Çaldılar

Mardin’de jandarma ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığı ve yasa dışı kazı faaliyetlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda, yaklaşık 1500 yıllık Geç Roma Dönemi’ne ait olduğu değerlendirilen figürlü taban mozaiği ile çok sayıda tarihi obje ele geçirildi.

HEPSİ 1500 YILDIR YERİNDE DURUYORDU

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Ömerli ve Derik İlçe Jandarma Komutanlıklarınca kültürel mirasın korunması, tarihi eser kaçakçılığı ve yasa dışı kazı faaliyetlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, Geç Roma Dönemi’ne ait olduğu değerlendirilen figürlü taban mozaiği ele geçirildi.

Mozaiğin yaklaşık 1500 yıllık olduğu değerlendirildi.

ÇALDILAR: SİKKE, YÜZÜK VE TARİHİ OBJELER...

Operasyonlarda ayrıca kaçakçılar tarafından çalınan 1 sikke, 2 yüzük, 13 obje, 3 değerli taş ile “Antik Roma Sikkeleri” isimli kaynak ele geçirildi.

Operasyon sonucunda 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. (ANKA)