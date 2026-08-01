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Hepsi 1500 yıldır yerinde duruyordu: Çaldılar

Hepsi, Mardin'de, 1500 yıldır yerinde duruyordu... Tarihi eser kaçakçıları Geç Roma dönemine ait taban mozaiği, yüzük, sikke gibi çok sayıda tarihi eseri çaldılar. Çalınan eserler Jandarma operasyonu ile ele geçirildi.

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Mardin’de jandarma ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığı ve yasa dışı kazı faaliyetlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda, yaklaşık 1500 yıllık Geç Roma Dönemi’ne ait olduğu değerlendirilen figürlü taban mozaiği ile çok sayıda tarihi obje ele geçirildi.

HEPSİ 1500 YILDIR YERİNDE DURUYORDU

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Ömerli ve Derik İlçe Jandarma Komutanlıklarınca kültürel mirasın korunması, tarihi eser kaçakçılığı ve yasa dışı kazı faaliyetlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Hepsi 1500 yıldır yerinde duruyordu: Çaldılar - Resim : 1

Operasyonlarda, Geç Roma Dönemi’ne ait olduğu değerlendirilen figürlü taban mozaiği ele geçirildi.

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Mozaiğin yaklaşık 1500 yıllık olduğu değerlendirildi.

Hepsi 1500 yıldır yerinde duruyordu: Çaldılar - Resim : 3

ÇALDILAR: SİKKE, YÜZÜK VE TARİHİ OBJELER...

Operasyonlarda ayrıca kaçakçılar tarafından çalınan 1 sikke, 2 yüzük, 13 obje, 3 değerli taş ile “Antik Roma Sikkeleri” isimli kaynak ele geçirildi.

Hepsi 1500 yıldır yerinde duruyordu: Çaldılar - Resim : 4

Operasyon sonucunda 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Mardin Tarihi Eser Kaçakçılık Jandarma
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