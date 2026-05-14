Hemzemin geçitte kamyonet trene çarptı: 1 ölü!

Kütahya şehir merkezine bağlı Demirciören Köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Kütahya-Balıkesir hattında seyir halinde olan ve içerisinde 22 yolcunun bulunduğu yolcu treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan 43 UT 420 plakalı kamyonete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet hurdaya dönerken, araçta bulunan 57 yaşındaki Hüseyin Çömez, 49 yaşındaki Bilal Düzel, 27 yaşındaki Yusuf Düzel ve 21 yaşındaki Eray Düzel yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hüseyin Çömez, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)